ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Названы 5 продуктов, которые нельзя есть на ужин. Вы удивитесь

19.06.2020 11:47 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Названы 5 продуктов, которые нельзя есть на ужин. Вы удивитесь
Люди, которые не хотят набирать лишний вес, должны не употреблять на ужин белый хлеб, картофельное пюре, салаты, сладкие фрукты и сухофрукты. Так считает диетолог Ольга Деккер, сообщает РИА Новости.


По словам специалиста, хлебобулочные изделия очень резко повышают уровень глюкозы в крови. Из-за того, что организм запасает излишки глюкозы, человек может набирать вес. Но зато употребление выпечки в небольших количествах из цельнозерновой муки не навредит фигуре. 

Также ни в коем случае нельзя есть на ужин картофельного пюре. В нём мало белков, но очень много углеводов, которые довольно быстро усваиваются организмом. 

Самый неожиданный пункт в списке запрещённых продуктов на ужин - это лёгкий салат. Дело в том, что желчь накапливается в желчном пузыре за 8-10 часов после ужина. Её отток происходит только если в кишечнике находится еда. Если её нет, то она накапливается в желчном пузыре. Таким образом, ложась спать на слегка голодный желудок, можно заполучить камни в желчном пузыре.  

Помимо этого, диетолог не советует употреблять фрукты перед сном. По словам специалиста, одна порция фруктов может содержать половину от дневной нормы калорий. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Люди, которые не хотят набирать лишний вес, должны не употреблять на ужин белый хлеб, картофельное пюре, салаты, сладкие фрукты и сухофрукты. Так считает диетолог...
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему кефир и квашеная капуста полезны не всем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
19.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика