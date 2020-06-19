Названы 5 продуктов, которые нельзя есть на ужин. Вы удивитесь

Источник материала: ОНТ

Люди, которые не хотят набирать лишний вес, должны не употреблять на ужин белый хлеб, картофельное пюре, салаты, сладкие фрукты и сухофрукты. Так считает диетолог Ольга Деккер, сообщает РИА Новости.





По словам специалиста, хлебобулочные изделия очень резко повышают уровень глюкозы в крови. Из-за того, что организм запасает излишки глюкозы, человек может набирать вес. Но зато употребление выпечки в небольших количествах из цельнозерновой муки не навредит фигуре.

Также ни в коем случае нельзя есть на ужин картофельного пюре. В нём мало белков, но очень много углеводов, которые довольно быстро усваиваются организмом.

Самый неожиданный пункт в списке запрещённых продуктов на ужин - это лёгкий салат. Дело в том, что желчь накапливается в желчном пузыре за 8-10 часов после ужина. Её отток происходит только если в кишечнике находится еда. Если её нет, то она накапливается в желчном пузыре. Таким образом, ложась спать на слегка голодный желудок, можно заполучить камни в желчном пузыре.

Помимо этого, диетолог не советует употреблять фрукты перед сном. По словам специалиста, одна порция фруктов может содержать половину от дневной нормы калорий.

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