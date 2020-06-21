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Несвижские педагоги стали победителями регионального этапа конкурса «Учитель года»

21.06.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Минской области определены победители регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года Республики Беларусь». Среди них – представители Несвижского района.

Несвижские педагоги стали победителями регионального этапа конкурса «Учитель года»

За звание «Учитель года Минской области» в финале мероприятия дистанционно состязались 24 педагога. Каждый из них продемонстрировал свой профессионализм и талант в видеозаписи на мини-уроке по теме «Учить следует не для школы, а для жизни» и в творческой самопрезентации на сцене, а также в публичном представлении опыта своей работы в режиме онлайн-трансляции.

Члены жюри конкурса отметили, что все участники финала – это высокопрофессиональные педагоги, обладающие способностью выходить за рамки традиционного обучения, умеющие работать в инновационном режиме, способные научить молодое поколение выстраивать собственную траекторию жизни в условиях динамичных изменений в обществе.

Участники профессионального состязания в очередной раз доказали, что они необычайно творческие, активные, находятся в непрерывном педагогическом поиске.

По итогам трех туров конкурса «Учитель года Минской области» определены победители в восьми Номинациях. Им будут вручены дипломы главного управления по образованию Минского областного исполнительного комитета и символ конкурса «Учитель года Минской области» – «Хрустальная синица».

Так, в номинации «Химия, биология» победителем стала учитель химии государственного учреждения образования «Средняя школа № 3 г. Несвижа» Людмила Шитько.

Несвижские педагоги стали победителями регионального этапа конкурса «Учитель года»

В номинации «Музыка, изобразительное искусство, искусство (отечественная и мировая художественная культура), трудовое обучение, черчение, физическая культура и здоровье, допризывная подготовка» – учитель трудового обучения государственного учреждения образования «Средняя школа № 3 г. Несвижа» Константин Каминский.

Несвижские педагоги стали победителями регионального этапа конкурса «Учитель года»

Поздравляем с победой!

“НН”.


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В Минской области определены победители регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года Республики Беларусь». Среди них –...
 
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