Несвижские педагоги стали победителями регионального этапа конкурса «Учитель года»

За звание «Учитель года Минской области» в финале мероприятия дистанционно состязались 24 педагога. Каждый из них продемонстрировал свой профессионализм и талант в видеозаписи на мини-уроке по теме «Учить следует не для школы, а для жизни» и в творческой самопрезентации на сцене, а также в публичном представлении опыта своей работы в режиме онлайн-трансляции.

Члены жюри конкурса отметили, что все участники финала – это высокопрофессиональные педагоги, обладающие способностью выходить за рамки традиционного обучения, умеющие работать в инновационном режиме, способные научить молодое поколение выстраивать собственную траекторию жизни в условиях динамичных изменений в обществе.

Участники профессионального состязания в очередной раз доказали, что они необычайно творческие, активные, находятся в непрерывном педагогическом поиске.

По итогам трех туров конкурса «Учитель года Минской области» определены победители в восьми Номинациях. Им будут вручены дипломы главного управления по образованию Минского областного исполнительного комитета и символ конкурса «Учитель года Минской области» – «Хрустальная синица».

Так, в номинации «Химия, биология» победителем стала учитель химии государственного учреждения образования «Средняя школа № 3 г. Несвижа» Людмила Шитько.





В номинации «Музыка, изобразительное искусство, искусство (отечественная и мировая художественная культура), трудовое обучение, черчение, физическая культура и здоровье, допризывная подготовка» – учитель трудового обучения государственного учреждения образования «Средняя школа № 3 г. Несвижа» Константин Каминский.





Поздравляем с победой!

“НН”.