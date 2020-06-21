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Районный этап проекта «Властелин села» – Положение
21.06.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Положение о проведении районного этапа республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, порядок, условия организации и проведения областного этапа республиканского конкурса «Властелин села» (далее – Проект).
2. Цели и задачи
2.1. Цель Проекта – популяризация среди молодежи сельскохозяйственного труда и быта, а также повышение роли и значения семьи как важнейшего социального института общества.
2.2. Задачи:
3. Организаторы
3.1. Организаторами Проекта являются отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Горецкого районного исполнительного комитета, Горецкий районный комитет Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» (далее по тексту – ОО «БРСМ»).
4. Условия проведения
4.1. Проект состоится в режиме online 30 июня 2020 г.
5. Порядок участия
5.1. В Проекте принимают участие молодые семьи с детьми, в которых хотя бы один из супругов находится в возрасте до 31 года (до 30 лет включительно), являются членом ОО «БРСМ», проживающие в сельском населенном пункте более 3-х лет, ведущие личное подсобное хозяйство, работающие в сельской местности (в том числе в отраслях социальной сферы, строительства, сельского хозяйства, промышленности, транспорта и коммуникаций).
6. Этапы Проекта
6.1. Районный этап проводятся районным комитетом ОО «БРСМ» совместно с районными исполнительными комитетами и иными заинтересованными структурами до 26 июня 2020 г. (допускается проведение Проекта в оnline формате).
7. Определение победителей
Члены жюри определяют победителей (1, 2, 3 места) путем голосования. Победители награждаются дипломами и ценными подарками, остальные участники – дипломами участников и сувенирами.
8.Финансирование
Финансирование на организацию и проведение Проекта осуществляется в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете на реализацию государственной молодежной политики в Горецком районе в 2020 году.
Оргкомитет областного этапа республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села»
Бандык М.А. первый секретарь Горецкого РК ОО «БРСМ», председатель оргкомитета
Решетникова А.В. главный бухгалтер Горецкого РК ОО «БРСМ»
Панасюк О.А. заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Горецкого райисполкома
Наумова Е.А. заведующий УО «Учебно-методический кабинет»
Ермолаева Н.М. главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Горецкого райисполкома
Заявка на участие в районном этапе республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села»
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Положение о проведении районного этапа республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села» 1. Общие положения 1.1. Настоящее положение...
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