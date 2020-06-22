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Александр Лукашенко в Брестской крепости: «Не надо ни с кем вступать в драку. Мы должны решить всё мирно»

22.06.2020 07:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На рассвете 22 июня 1941-го фашистская Германия, вероломно нарушив договор о ненападении, начала войну против Советского Союза. На нашу землю наступала самая мощная группировка немецких войск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко в Брестской крепости: «Не надо ни с кем вступать в драку. Мы должны решить всё мирно»

Первыми удар врага приняли пограничники. Символом мужества вот уже 75 лет остаётся Брестская крепость-герой. Именно здесь начались памятные мероприятия.

Александр Лукашенко в Брестской крепости: «Не надо ни с кем вступать в драку. Мы должны решить всё мирно»

Александр Лукашенко: многочисленные войны научили нас беречь и ценить мир и независимость, без которых у нас нет будущего

Главные гости мероприятия, конечно, ветераны. С каждым годом их становится всё меньше. Глава государства не мог не пообщаться с живыми свидетелями той войны.

Александр Лукашенко в Брестской крепости: «Не надо ни с кем вступать в драку. Мы должны решить всё мирно»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Будет давление серьезное, прежде всего экономическое. Потому что воевать с нами уже опасно, а наклонить надо. Слишком независимыми стали…

Я еще год тому назад, выступая 3 июля, предупреждал, что независимость очень дорого стоит. Это самое ценное, что может быть у того или иного народа или государства. Поэтому если мы – народ, если мы хотим иметь свое государство, свою независимость должны защитить. Получив ее, укрепив ее, создав ту красотищу (не без недостатков, естественно, у кого их нет).

Не надо ни с кем вступать в драку. Мы должны решить все мирно.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Галина Буро

 
 
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Новости Беларуси. На рассвете 22 июня 1941-го фашистская Германия, вероломно нарушив договор о ненападении, начала войну против Советского Союза. На нашу землю...
 
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