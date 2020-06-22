В ОАО «Новобыховский» сельхозработы в полном разгаре

Источник материала: Маяк Преднепровья

Еще несколько погожих дней и в поле выедут зерноуборочные комбайны — наступят сроки уборки озимых крестоцветных культур — сурепицы и рапса.

В ОАО «Новобыховский» главный агроном хозяйства Василий Тиковенко в очередной раз обследует поля. В этом году озимый рапс занимает прежние площади — 133 гектара. А вот под озимую сурепицу уборочную площадь уменьшили до 231 га. Со слов главного агронома, на следующей неделе в хозяйстве планируют приступить к ее уборке.

Готовить зерноуборочную технику начали еще весной. Все 6 КЗС-1218 далеко не новые, поэтому к их ремонту подошли с полной ответственностью, ведь эта техника будет задействована практически до поздней осени. Сейчас начнут с озимых крестоцветных культур, а завершатся работы уборкой кукурузы на зерно.

Первым выедет на уборку озимой сурепицы молодой комбайнер Евгений Баранов, его КЗС-1218 уже практически готов, осталось подцепить приставку, смазать узлы и агрегаты. Увлечение сельскохозяйственной техникой Жене передалось от отца Александра Сергеевича. С ним когда-то начинал трудиться на жатве помощником на зерноуборочном комбайне КЗС-7. А когда отцу предложили перейти на новый комбайн, Евгений остался, но уже старшим комбайнером. И сын не отставал от отца, во всем стремился быть похожим на него. Ведь у главы семейства Александра Баранова за плечами большой опыт работы в сельском хозяйстве — 33 года, из них на уборке урожая он будет трудиться 25-й сезон.





Сейчас старший Баранов на погрузчике «Амкодор» заготавливает корма, трамбует в траншею сенажную массу, а как только начнется массовая уборка зерновых, пересядет на комбайн и будет убирать хлеб.

Недавно в помощь хозяйству выделен бюджетный займ в размере 40 тысяч рублей на приобретение запчастей для зерноуборочных комбайнов. ОАО «Новобыховский» направил эти средства ОАО «Заднепровский Межрайагросервис», которое помогло приобрести необходимые запчасти и провести техническое обслуживание комбайнов. А вот сварочные работы и замену расходников осуществляли своими силами.

Главный инженер хозяйства Владимир Ерошенко заверяет, что будут изыскиваться и другие возможности и ресурсы, а вся зерноуборочная техника будет подготовлена и своевременно выедет в поле.

На уборке масленичных культур задействуют также второй комбайн КЗС-1218, под управлением старшего комбайнера Юрия Фомина. В целом, чтобы провести зерноуборочную кампанию, достаточно кадров, причем с большим опытом работы.

Каждый год на время уборки в хозяйство приходит Александр Храмцов, мастер леса ГЛХУ «Быховский лесхоз». Всегда трудится добросовестно, считается лучшим комбайнером. Не исключением станет и эта уборочная кампания. КЗС-1218, на котором он будет убирать хлеб, эксплуатируется уже 11 лет, но в хозяйских руках техника работает хорошо. Комбайн на ходу и, чтобы выехать на уборку урожая, комбайнеру понадобится всего лишь неделя для окончательной подготовки.





Наталья ЛЕВАЧКОВА.