Вы даже не представляли: Большинство поп-звезд 2000-х рождено в маленькой стокгольмской пристройке.

Источник материала: 21.by

Вдохните поглубже! Теперь вдумайтесь!

Ace of Bace, Dr. Alban, E-Type, Backstreet Boys, Britney Spears, N’sync, Westlife, Celine Dion, Pink, Usher, Avril Lavigne, Jessie J, Katy Perry, Christina Aguilera, Maroon 5, Zlatan Ibrahimović, Shakira, Jennifer Lopez, Adam Lambert, Selena Gomez, Adele, Justin Timberlake, Taylor Swift, Justin Bieber, Lady Gaga и даже Ariana Grande – что их связывает?

Все эти имена, это не список звезд, занимающих ТОП-10 всех хит-парадов планеты. Это имена тех, кто обязан, кто просто хитами, а некоторые и всей своей славой одной маленькой пристройке, недалеко от стокгольмской станции метро Fridhemsplan. Сейчас эта пристройка и вовсе имеет удручающий вид и напоминает склад тары при рядом стоящем ресторане баварского пива. Но не торопитесь проходить мимо!

Начало этой истории находится в далеком 1994 году, когда в союзе с Кристером Волле, более известном как Денниз Поп, молодой композитор Карл Мартин Сандберг пишет знаменитый медляк шведской кантри-поп группе Rednex - "Wish You Were Here".

Хотя, постойте! К чему это я?

Каждый гид любит то направление и те города, по которым он водит или возит экскурсии. Я работаю со Скандинавией и круизами в Стокгольм и Хельсинки из Минска, безумно люблю все города и это направление и хочу поделиться малой толикой той информации, которую наши туристы получают в экскурсиях по городу. Короли и архитектура, легенды и мифы – все это, конечно, традиционно необходимо. Но насколько же украшает любой город информация, которая удивляет и увлекает, обескураживает и шокирует. Так вот. Сейчас Вы будете удивлены и даже шокированы. Ибо не только АВВА является основным производителем музыкальных гармоний “накрывших” планету.

Ну кто мог подумать, что подростковый боз-бэнд Backstreet Boys, писал свои первые, да и все последующие хиты в пристройке к ресторану? Кто мог себе представить, что в Стокгольме радовалась гармониям своих хитов юная, не помышлявшая об алкоголе и лысой прическе Britney Spears. И еще каких-то несколько лет назад можно было встретить лидеров хит-парадов планеты, бегущими по улицам столицы Швеции, на запись своего нового трека.

К сожалению, история Денниза закончилась очень быстро. “Прибив” на небосклоне несколько серьезных марочных звезд в 1998 году, он скончался от тяжелой болезни в возрасте всего 34 года. Но он дал дорогу своему партнеру Карлу Мартину Сандбергу, заодно дав ему звучный псевдоним Max Martin. Так вот, в 1994 году они создали в той самой пристройке знаменитый лейбл Cheiron Productions. Сюда и поныне приезжают меломаны со всей планеты ради одного единсвенного селфи на фоне фасада, на котором уже и другая вывеска, и фасад крепко “сдал”, но жив дух знаменитого тандема, который жил и “бомбил” планету звездами до 2000-го года. Тогда Макс Мартин решил закрыть этот офис, просто потому, что маленький домик физически не мог вместить в себя все проекты. Сейчас Макс работает в Стокгольме наездами. Чаще его можно встретить в студиях, ассоциированных с мировым лейблом Universal Music Group.

Но в наших экскурсиях по Стокгольму, мы знаем, как Вас удивить и, безусловно, одним из факторов, украшающих музыкальную палитру прекрасной Швеции, является история Макса Мартина, который и поныне творит в городе на 14-ти островах.

Хотите узнать, где живут экс-участники группы АВВА? А посетить музей этой мега-звездной группы? А может Вам милее сказки про Карлсона и Пеппи? А хотите глянуть в окошко, где эти герои родились? А помните про стокгольмский синдром? Хотите увидеть этот банк, где юная заложница влюбилась в своего захватчики? А еще узнать про шведский стол и, прости Господи, шведскую семью? Тогда собирайтесь в любой тур с компанией VR Lines по Скандинавии с посещением Стокгольма и мы покажем Вам места, которые сделают ваш визит не просто экскурсией, а удивительным открытием прекрасной шведской Столицы!