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Вы даже не представляли: Большинство поп-звезд 2000-х рождено в маленькой стокгольмской пристройке.
Источник материала: 21.by
Вдохните поглубже! Теперь вдумайтесь!
Все эти имена, это не список звезд, занимающих ТОП-10 всех хит-парадов планеты. Это имена тех, кто обязан, кто просто хитами, а некоторые и всей своей славой одной маленькой пристройке, недалеко от стокгольмской станции метро Fridhemsplan. Сейчас эта пристройка и вовсе имеет удручающий вид и напоминает склад тары при рядом стоящем ресторане баварского пива. Но не торопитесь проходить мимо!
Каждый гид любит то направление и те города, по которым он водит или возит экскурсии. Я работаю
Ну кто мог подумать, что подростковый боз-бэнд Backstreet Boys, писал свои первые, да и все последующие хиты в пристройке к ресторану? Кто мог себе представить, что в Стокгольме радовалась гармониям своих хитов юная, не помышлявшая об алкоголе и лысой прическе Britney Spears. И еще каких-то несколько лет назад можно было встретить лидеров хит-парадов планеты, бегущими по улицам столицы Швеции, на запись своего нового трека.
Но в наших экскурсиях по Стокгольму, мы знаем, как Вас удивить и, безусловно, одним из факторов, украшающих музыкальную палитру прекрасной Швеции, является история Макса Мартина, который и поныне творит в городе на 14-ти островах.
Хотите узнать, где живут экс-участники группы АВВА? А посетить музей этой мега-звездной группы? А может Вам милее сказки про Карлсона и Пеппи? А хотите глянуть в окошко, где эти герои родились? А помните про стокгольмский синдром? Хотите увидеть этот банк, где юная заложница влюбилась в своего захватчики? А еще узнать про шведский стол и, прости Господи, шведскую семью? Тогда собирайтесь
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Каждый гид любит то направление и те города, по которым он водит или возит экскурсии. Я работаю со Скандинавией и круизами в Стокгольм и Хельсинки из Минска, безумно люблю все города и это направление и хочу поделиться малой толикой той информации, которую наши туристы получают в экскурсиях по городу.
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