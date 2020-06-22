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Буланова рассказала, что перенесла микроинсульт

22.06.2020 12:08 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Буланова рассказала, что перенесла микроинсульт

Российская певица Татьяна Буланова перенесла микроинсульт. Об этом артистка рассказала в эфире телеканала «Россия 1», пишет РИА Новости.

По словам Булановой, микроинсульт она перенесла несколько лет назад, но узнала об этом лишь после того, как недавно сделала МРТ.

Звезда рассказала, что весной попала в больницу в предынсультном состоянии. Однако она быстро выздоровела и уже спустя две недели после возвращения домой из больницы начала работать.

Буланова также сообщила, что поправилась из-за госпитализации и пребывания в режиме самоизоляции.

Кроме того, Буланова рассказала о том, чему научила ее болезнь. Так, артистка теперь решила меньше реагировать на стресс и больше посвящать времени заботе о себе.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Российская певица Татьяна Буланова перенесла микроинсульт. Об этом артистка рассказала в эфире телеканала «Россия 1», пишет РИА Новости. По словам Булановой,...
 
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