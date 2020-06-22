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Буланова рассказала, что перенесла микроинсульт
Источник материала: ОНТ
Российская певица Татьяна Буланова перенесла микроинсульт. Об этом артистка рассказала в эфире телеканала «Россия 1»,
По словам Булановой, микроинсульт она перенесла несколько лет назад, но узнала об этом лишь после того, как недавно сделала МРТ.
Звезда рассказала, что весной попала в больницу в предынсультном состоянии. Однако она быстро выздоровела и уже спустя две недели после возвращения домой из больницы начала работать.
Буланова также сообщила, что поправилась из-за госпитализации и пребывания в режиме самоизоляции.
Кроме того, Буланова рассказала о том, чему научила ее болезнь. Так, артистка теперь решила меньше реагировать на стресс и больше посвящать времени заботе о себе.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Российская певица Татьяна Буланова перенесла микроинсульт. Об этом артистка рассказала в эфире телеканала «Россия 1», пишет РИА Новости. По словам Булановой,...
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