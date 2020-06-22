Источник материала: Ивьевский край

В минувший четверг прошел единый день информирования. С населением Субботникского сельсовета встретилась первая информационно-пропагандистская группа райисполкома во главе с председателем районного исполнительного комитета Александром Ивановичем Булаком. В связи с эпидемиологической ситуацией во время мероприятия соблюдены все меры предосторожности, рекомендуемые в таких случаях санитарной службой.

Сегодня предлагаем вниманию наших читателей материалы главной темы единого дня информирования населения.

Республика Беларусь:

уверенным шагом по пути независимости

За четверть века Беларусь достигла многого. Была принята Конституция страны - основа белорусской государственности, введен институт президентства как гарант мира, стабильности и безопасности, выстроена четкая и слаженная система органов государственной власти. За эти годы наша страна состоялась как суверенная и независимая держава, уверенно идущая собственным путем развития.

Беларусь - это прежде всего люди. Те, кто своим трудом, идеями, стремлениями и верой изо дня в день помогал Родине становиться лучше. Как отмечал Глава государства А.Г.Лукашенко, "главная ценность государства - это наши люди, которые своим талантом, творчеством и трудолюбием приумножают его славу, вдохновляют соотечественников на добрые дела, являются истинными патриотами своей Родины".

Вместе мы - сила! Вместе мы - гарантия уверенного будущего нашей страны!

Однако, как говорится, без знания прошлого нет дороги в будущее. Уроки истории важно помнить, чтобы не повторять ошибки вновь. К хорошему быстро привыкаешь, но нужно помнить то, каким было начало нашей независимости.









А оно было тревожным: всесоюзный референдум о сохранении СССР, новоогаревский процесс по созданию нового Союза Независимых Государств, августовский путч, отставка Горбачева, денежная реформа, безумная инфляция, пустые магазинные полки и товарный дефицит. С 1 января 1991 года в СССР ввели налог с продаж в размере 5%, а спустя пару недель прошла внезапная денежная реформа, которую по фамилии министра финансов народ назвал "павловской".

Помимо такой первой "шоковой терапии", в начале апреля 1991 года были установлены новые цены - втрое больше прежних. И к моменту развала Союза уровень жизни населения страны был катастрофически низким.

Кризисное положение переживал и потребительский рынок. Гражданам выдавались так называемые "Визитные карточки потребителя для приобретения промышленных товаров" и талоны - для продуктов питания. А самой тяжелой потерей для населения стало обесценивание денежных сбережений.

Объем денежной массы увеличился за 1992-1995 годы более чем в 300 раз, а рост инфляции в Беларуси в ту пору составлял около 30% в месяц. Прибавьте к этому тотальный дефицит товаров, пустые полки и огромные очереди в магазинах. Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко признавался, что"в 1994 году на три дня в Минске оставалось муки, чтобы хлеб испечь. Это действительно были страшные времена".В 1992 году в стране объявили либерализацию цен, но удержать их не удалось, и за год они выросли в 16,6 раза!

С 1992 года у нас началось обвальное падение производства. В первую пятилетку 1990-х ВВП сократился на 38%, производство промышленной продукции - на 41%, объем капитальных вложений - на 60%. Возникла проблема сбыта отечественной продукции.

В столь же непростом положении оказалось сельское хозяйство: производство в этой отрасли упало почти на треть.

Летом 1994 года состоялись первые выборы Президента суверенной Республики Беларусь. В результате из шести кандидатов победителем стал депутат А.Г. Лукашенко, за которого во втором туре проголосовало более 81% избирателей.

Благодаря целенаправленным и точным действиям Главы государства удалось стабилизировать обстановку ипереломить негативные тенденции.

В 1994 году была принята подготовленная Нацбанком программа неотложных мер по выводу страны из кризиса. Объемы эмиссии были сокращены, ставка рефинансирования в конце 1994 года повышена до 480%. А регулятор стал проводить денежно-кредитную политику, традиционную для современных капиталистических стран.

Последовательный экономический рост в Беларуси начался лишь с 1996 года, когда I Всебелорусским народным собранием были одобрены Основные направления социально-экономического развития страны на 1996-2000 годы. Только за эти пять лет ВВП увеличился на 35,7%, объем промышленного производства - на 64,4%, инвестиции в основной капитал - на 33,2%. Пошел в рост ввод жилья (на 81,1%), а реальные денежные доходы населения выросли почти вдвое.

Современная Беларусь радикально отличается от той, какой она была на этапе своего становления. Наша молодая суверенная страна, не имея опыта, стала сильным государством, уверенно заявила о себе в мировом сообществе.

Современная Беларусь - это страна:

с высоким уровнем медицины и образования;

где каждый имеет возможность улучшить свои жилищные условия;

с развитой промышленностью и сельским хозяйством;

с хорошими дорогами и достойным придорожным сервисом;

пронизанная спортивным духом и стремлением к новым победам;

в которой чтят прошлое и с уверенностью смотрят в будущее;

с богатыми традициями и динамичной современной культурной жизнью;

где восстанавливаются архитектурные ценности и строятся новые высокотехнологичные здания;

с развитой IT-сферой и развивающейся космической отраслью;

в которой каждый гражданин чувствует себя в полной безопасности;

которая знает цену мира и делает все возможное для его сохранения на международной арене.

Республика Беларусь сегодня - это страна, которую уважают, с которой считаются и в которой главный приоритет - человек.Об этом красноречиво говорят цифры.

Доходы граждан. В 2019 году по сравнению с 1994 годом номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, а также средний размер назначенных пенсий увеличились в 25 раз! Так, в 1994 году номинальная начисленная среднемесячная заработная плата составляла 21,1 долл. США, в 2019 году - уже 523,2 долл. США. Размер пенсий - 8,2 долл. США и 205 долл. США соответственно.

С 38,4% до 5% снизился уровень малообеспеченности населения (удельный вес населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов (доходов) ниже бюджета прожиточного минимума в общей численности населения).

Расходы на питание в потребительских расходах домашних хозяйств за четверть века сократились в 1,6 раза: в 1995 году они составляли 61,6%, в 2019 году - 38,7%.

Уровень официально зарегистрированной безработицы снизился с 2,1% в 1994 году до 0,2% в 2019 году.

Продолжительность жизни и уровень смертности. Почти на 6 лет увеличилась ожидаемая продолжительность жизни при рождении за период с 1994 года по 2019 год. За этот же временной интервал значительно снизилась младенческая и детская смертность, а также материнская. Так, если в 1994 году коэффициент младенческой смертности (на 1000 детей, родившихся живыми) составлял 13,2, то в 2019 году - 2,4. Аналогичные коэффициенты по детской смертности до 5 лет (на 1000 детей, родившихся живыми) - 16,2 и 3, по детской смертности до 18 лет (на 100 000 человек населения соответствующего возраста) - 104,4 и 27,1 соответственно.

Коэффициент материнской смертности (на 100 000 родившихся живыми) сократился с 19 до 1.

Здравоохранение. В 1994 году на 10000 человек населения численность врачей специалистов составляла 41,8, в 2019 году - 59,1; численность средних медицинских работников - 117,0 и 134,4 соответственно.

Образование. В 2019 году охват детей учреждениями дошкольного образования составлял 83,6% от численности детей в возрасте 1-5 лет (в 1994 году - 51,9%). Численность студентов и магистрантов за четверть века увеличилась со 184 человек до 290 человек на 10000 человек населения.

Жилье. Ввод в эксплуатацию жилых домов (в тыс. кв. м общей площади) увеличился практически на 20%.

Торговля. Число объектов розничной торговли за 1994-2019 годы увеличилось более чем в два раза.

Экономические показатели. ВВП на душу населения в долларах США вырос в 18 раз, а объем промышленного производства - в 9 раз!

Экспорт. Экспорт товаров (в млн. долларов США) за четверть века увеличился в 13 раз, сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (за период с 2000 по 2019 год) - в 10 раз, услуг (за период с 2005 по 2019 год) - в 4 раза.

Индекс человеческого развития. За четверть века наша страна поднялась в рейтинге по данному индексу с 67 места (из 148 стран) до 50 места (из 189 стран).

Бизнес-среда. Значительно улучшились условия ведения бизнеса в стране. Если в 2006 году Беларусь занимала 106 место (из 155 стран) в рейтинге стран по степени благоприятности условий для ведения бизнеса Всемирного банка, то в 2019 году - уже 49 место (из 190 стран).

За сухими цифрами показателей и статистики стоят кропотливый труд миллионов наших сограждан, стойкость и мужество, ежедневные личные победы белорусов, знаковые достижения и успешно реализованные проекты в различных сферах.

Нам есть чем гордиться!

Белорусская трансплантология -

визитная карточка страны

Сегодня в Республике Беларусь оказываетсявесь спектр медицинских услуг. "Здоровье нации - главное богатство любого государства и основа процветания этого государства", - неоднократно подчеркивал белорусский лидер.

В соответствии с проведенным журналом TheLancet измерением эффективности доступа к здравоохранению Беларусь обошла все страны СНГ, уступив лишь Балтии, и заняла 46-е место из 195 стран мира. Согласно рейтингу авторитетного американского агентства Bloomberg, Республика Беларусь заняла 49-е место из 56 по эффективности национальных систем здравоохранения, опережая США и Россию.

Одно из наиболее передовых направлений современной белорусской медицины - трансплантология. Об этом свидетельствует и география зарубежных пациентов, которые приезжают в Беларусь за помощью, и иностранных коллег, стремящихся перенять опыт.

Беларусь входит в топ-10 стран органного донорства, опережая Австралию, Великобританию, Германию (более чем в 2,5 раза), Канаду.

Именно в стенах некогда 9-й городской клинической больницы (сейчас Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии) фактически зарождалась современная служба органной трансплантации страны.

С 2008 года число пересадок в Беларуси выросло в 63 раза. На сегодняшний день речь идет о более 4,5 тыс. трансплантаций.

Успехи медиков - это спасенные судьбы и надежда на будущее. Ожидается, что к концу 2021 года в Минске откроется новый корпус Центра, рассчитанного на 170 коек и оснащенного самым современным оборудованием. Здесь будут располагаться абсолютно все направления современной хирургии.

Доступное, комфортное

и безопасное жилье - в приоритете

Жилье - одна из базовых потребностей, которые обеспечивают гражданам ощущение экономической стабильности и безопасности, а также стимулируют их к производительному труду.Вопрос обеспечения граждан качественным и доступным жильем находится на постоянном контроле Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко.

Всем категориям граждан (вне зависимости от уровня обеспеченности жильем) государство предоставляет возможности для улучшения жилищных условий.

Сегодня государственная жилищная политика реализуется по двум основным направлениям - улучшение жилищных условий граждан с государственной поддержкой при строительстве (приобретении) жилья, дифференцированной по категориям граждан, и без государственной поддержки путем развития существующих и создания новых финансовых механизмов, создания благоприятных условий для строительства жилья на коммерческой основе.

Следует отметить, что по обеспечению объемов строительства жилья на одного жителя Республика Беларусь занимает одно из ведущих мест среди стран СНГ.

На особом контроле Главы государства находится вопрос строительства жилья для многодетных семей.

Ежегодно объемы строительства жилья для многодетных семей увеличиваются. Только в 2019 году введено в строй около 10,4 тыс. квартир. При этом направлено на улучшение жилищных условий 14 396 многодетных семей. В этом году на строительство планируется направить свыше 15 тысяч семей этой категории.

За годы независимости широкое развитие получило индивидуальное строительство.

Решение жилищного вопроса было и остается важнейшим направлением социальной политики государства.

Продовольственная

безопасность - важнейшая составляющая национальной безопасности

Стабильность в продовольственной сфере - глобальная проблема мирового сообщества. Она определяет приоритеты национальной политики всех без исключения государств мира. Не случайно ставка на развитый аграрный сектор как на один из приоритетов развития Беларуси была сделана еще на заре нашей независимости.

Продовольственная безопасность в Республике Беларусь достигнута: страна практически полностью обеспечивает свои потребности в продовольствии - импорт составляет менее 10% всего объема потребления.

Производство сельскохозяйственной продукции на душу населения в республике соответствует уровню развитых стран и по многим позициям (производство картофеля, свеклы сахарной, мяса, молока) превышает показатели, достигнутые в странах СНГ.

Также Беларусь входит в 10-ку стран - лидеров по экспорту мяса, при этом по мясу птицы занимает четвертую строчку мирового рейтинга, по говядине охлажденной - пятую и по говядине замороженной - шестую.

В целом в 2019 году экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Беларуси составил более 5,5 млрд. долларов США.

Приоритетными направлениями развития АПК на 2021-2025 являются развитие конкурентоспособного и экологически безопасного сельского хозяйства, ориентированного на укрепление продовольственной безопасности Республики Беларусь, обеспечение полноценного питания и здорового образа жизни населения, сохранение и развитие сельской местности.

Развитие транспортной

сферы - основа

процветания Беларуси

Географическое положение Беларуси предопределило ее роль в качестве транзитной дорожной державы: территорию нашей страны пересекают 2 трансъевропейских транспортных коридора, определенных по международной классификации под номером II (Запад - Восток) и под номером IX (Север - Юг) с ответвлением IXВ.

Поддержанию в надлежащем состоянии важнейших международных транспортных магистралей уделяется самое серьезное внимание. Предприятия отрасли делают все возможное, чтобы проезд по международным магистралям был максимально безопасным, быстрым и более комфортным. Практически все республиканские автомобильные дороги имеют усовершенствованное покрытие.

Развитие сферы услуг, в том числе придорожного сервиса, также является важным направлением повышения транзитного и туристического потенциала Беларуси.Все вводимые объекты сервиса отвечают современным требованиям по качеству предоставляемых услуг.

Белорусские международные автомобильные перевозчики ежегодно демонстрируют положительные тенденции по росту объемов перевозок грузов.

Отдельной статьей экспорта может стать электромобилестроение. Это перспективное направление для дальнейшего развития нашей страны, учитывая, что БелАЭС станет собственным поставщиком электроэнергии. Развитие электротранспорта - прямое поручение Главы государства.

По самым скромным подсчетам, к 2025 году по белорусским дорогам будут колесить 600 тысяч электромобилей.

Беларусь -

спортивная страна

Глава государства, Президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь А.Г.Лукашенко подчеркнул: "Спорту в нашей стране уделяется огромное внимание. Это не только здоровье нации, но и огромный пласт нашей идеологической работы, а значит - один из приоритетов государственной политики".

Благодаря вниманию руководства страны, за последние 26 лет в Беларуси значительно укрепилась материально-техническая база спорта. Созданы условия для развития детского и юношеского спорта, роста мастерства белорусских спортсменов.

С 21 по 30 июня 2019 г. Республика Беларусь принимала II Европейские игры. Масштабный международный праздник был организован как для спортсменов и болельщиков, так и для всех людей. Игры прошли на высочайшем уровне.

Также, помимо спорта высоких достижений, в государстве уделяется значительное внимание организации физкультурно-оздоровительной работы с населением. Как следствие, в Беларуси сегодня модно быть здоровым и физически крепким.

Беларусь - фестивальный

центр Европы

Сегодня Республика Беларусь является культурным центром Европы, о чем свидетельствует ежегодное проведение почти 60 международных, республиканских и региональных фестивалей на белорусской земле.

Стоит отметить, что Беларусь участвует в международном детском конкурсе "Евровидение" с момента его основания (2003 г.) и уже дважды становилась его "хозяйкой" (2010 и 2018 годах).

Выдающимся культурным брендом Республики Беларусь стал Международный Фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске".

География фестиваля охватывает пять континентов и уже превышает 75 стран.

Участие в фестивале представителей из множества стран свидетельствует не только о его популярности, но и о возрастающем авторитете Беларуси в сообществе наций.

Республиканский праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей") - еще один национальный культурный символ страны. За 10 лет своего существования празднование стало ярким символом братской дружбы народов Беларуси, России и Украины.

Республиканский фестиваль национальных культур - зародился в 1996 году и стал уникальным культурным событием, объединяющим представителей разных национальностей, которые живут и работают в Беларуси.

С 1994 года в Беларуси проходит Минский международный фестиваль "Лістапад". Кинофестиваль стал визитной карточкой Беларуси на международном кинопространстве. Сохранение и приумножение историко-культурного наследия белорусского народа

Культура в современном мире приобретает все большую политическую силу и значение. В Республике Беларусь особое внимание уделяется национальной культуре. Данная установка во многом предопределена позицией Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко: "Создавая духовную, нравственную и культурную основы для жизни будущих поколений белорусов, мы также обеспечиваем национальную безопасность и укрепляем суверенитет страны".

Наша страна обладает богатейшим историко-культурным, нравственным, интеллектуальным наследием и традициями. Архитектурные памятники, музеи, театрально-концертная сфера, культурно-просветительные учреждения, плеяда талантливых, высокопрофессиональных деятелей искусства создают все возможности для развития духовной жизни граждан.

Важность сохранения рукотворных жемчужин белорусской культуры очевидна.

Активные реставрационные работы проводились и проводятся на десятках объектов по всей республике.

Беларусь -

безопасная страна

Вспомним "лихие" 90-ые. Смута и хаос, бандитизм и коррупция. Преступность замахнулась не только на безопасность граждан, но и на само государство. И только благодаря целенаправленной деятельности руководства страны Беларусь достигла мира, спокойствия, стабильности и согласия в обществе.

Сегодня подавляющее большинство граждан страны (около 85%), оценивая уровень личной безопасности, считают, что ощущают себя в безопасности, находясь на улице и в общественных местах.

В течение последних лет в Беларуси сохраняется устойчивая тенденция по снижению уровня преступности.

Республика Беларусь по версии сервиса Numbeo в рейтинге стран с наименьшим уровнем преступности и наиболее высоким уровнем безопасности заняла 16 место среди 128 государств.

Неуклонно продолжается снижение уровня наркопреступности. Уровень дорожной безопасности в стране находится на высоком уровне: последовательно снижается количество ДТП, а также число погибших и раненных в автоавариях людей.

По словам Президента Республики Беларусь, наша страна по праву является "островком мира, спокойствия и порядка", "островом безопасности на Евразийском континенте".

Курс на построение

IT-страны

В суверенной Беларуси IT-сектор с каждым годом превращается во все более мощный драйвер экономики страны, сферу стратегического значения. В 2005 году по решению Главы государства был создан Парк высоких технологий (ПВТ). Благодаря постоянной поддержке Главы государства он стал ведущим кластером IT и высоких технологий в Восточной Европе и СНГ.

21 декабря 2017 г. был подписан Декрет Президента Республики Беларусь № 8 "О развитии цифровой экономики", который создал беспрецедентные условия для развития IT-отрасли.

Белорусский лидер пообещал и дальше оказывать всяческую поддержку IT-сектору.

Вклад Парка высоких технологий в рост ВВП соизмерим с ключевыми отраслями белорусской экономики. Рекордный экспорт ПВТ в 2019 году составил 2 млрд. 195 млн. долларов США (рост - 155%). Внешнеторговое сальдо ПВТ в 2019 году составило плюс 2 млрд. долларов. Парк высоких технологий в 2019 году заплатил в бюджет больше налогов, чем все предприятия Минпрома, Минсельхозпрода, Минстройархитектуры и многих других отраслей.

В настоящее время в Парке работает около 61 тыс. человек, а это 1,4% от занятых в экономике Беларуси, и они производят 3,5% ВВП нашей страны.За два года количество резидентов ПВТ выросло в 4 раза и достигло 818 компаний. Сегодня в Парке предоставлены равные возможности как крупным валообразующим предприятиям с тысячами сотрудников, так и субъектам малого бизнеса.

Парк высоких технологий - это развитие регионов. Сегодня резидентами ПВТ за пределами Минска являются 82 компании, где создано порядка 4 000 рабочих мест.

Парк высоких технологий - это иностранные инвестиции и имидж Беларуси.

Развитие промышленного

потенциала Беларуси

Республика Беларусь - экспортно-ориентированное государство с развитой промышленностью и сектором услуг. Несмотря на различные трудности, Беларусь сохранила свой промышленный потенциал. В этой отрасли производится четверть валового внутреннего продукта, сосредоточено порядка 37% всех основных средств республики, трудится 23,6% от общей численности, занятых в экономике.

Ежегодно около 70% продукции, производимой промышленными предприятиями Беларуси, реализовывается за рубеж.

Основу промышленного производства республики составляет обрабатывающая промышленность. Ведущими отраслями обрабатывающей промышленности являются пищевая промышленность, производство нефтепродуктов, машиностроение, химическое производство.

Удельный вес производства калийных удобрений составляет шестую часть мирового производства.

Беларусь специализируется на производстве грузовых автомобилей, автобусов и специальных машин. Здесь также производится различная сельскохозяйственная техника. Республика Беларусь - региональный лидер по производству тракторов, их в стране производится порядка 80% от общего объема производства стран ЕАЭС. Также наша страна - крупный производитель сельскохозяйственных машин (комбайнов, различных видов кормоуборочной техники и агрегатов). Беларусь входит в группу ведущих мировых производителей карьерной техники.

Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень" - это инновационный локомотив и новые технологии, которые в современном мире приобретают все большее значение.

Беларусь - региональный

донор стабильности

Республика Беларусь за годы своего суверенного существования сумела выстроить отношения с внешним миром, не поступившись своими национальными интересами. Это позволило нашей стране уверенно и эффективно продвигать свои внешнеполитические интересы и обеспечивать стабильность в восточно-европейском регионе.

Беларусью по праву завоеван имидж донора безопасности в европейском регионе и мире, символами которого стали проведение саммита "Нормандской четверки" и Минские договоренности, способствовавшие деэскалации конфликта на востоке Украины. В свое время Беларусь приняла более 150 тыс. переселенцев из Украины, обеспечив их всем необходимым, оказав помощь в трудоустройстве, медобслуживании, социальной и психологической адаптации.

Особенное внимание руководством страны уделяется продвижению крупных белорусских инициатив, прежде всего в сфере международной безопасности.

Белорусский космический

аппарат на орбите

В июле 2012 года с космодрома Байконур был выведен на орбиту Белорусский космический аппарат (БелКА). Запуск белорусского спутника стал ярким имиджевым событием для страны, продемонстрировал наличие суперсовременных технологий, наукоемких производств и объективно внес Беларусь в престижный список космических держав.

В ноябре 2013 года Беларусь была принята в Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях. Это знаковое, историческое событие для нашей истории.В 2018 году Беларусь принимала XXXI Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов.

Сейчас в Беларуси ведется подготовка к запуску еще одного спутника, в дополнение к БелКА.

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Благо людей - приоритет белорусского государства. Как было отмечено Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко во время совещания по обновлению состава Правительства в начале июня 2020 года, "все предлагаемые решения должны проходить через призму оценки их влияния на нужды и запросы человека - достойные рабочие места, растущие доходы, доступные цены на товары и услуги".

Безусловно, достигнуто многое. И еще больше предстоит достигнуть. Но первостепенная задача сегодня, когда весь мир столкнулся с последствиями сложной эпидемиологической ситуации, - не растерять то, что нами завоевано за четверть века независимости. "Время сегодня не то, чтобы ломать. Даже не время строить. Сегодня надо спасти то, что построено", - отметил белорусский лидер.

Вместе мы пройдем этот путь, вместе выстоим перед лицом любых испытаний и станем еще сильнее!

Материал подготовлен Академией управления при Президенте Республики Беларусьна основе сведений органов государственного управления, информационного агентства "БелТА" и издательского дома "Беларусь сегодня".