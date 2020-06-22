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Пусть помнит мир спасенный!

22.06.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

22 июня традиционно в нашей стране проходят митинги всенародной памяти и  заупокойные службы по павшим в Великой Отечественной войне, которая длилась 1418 дней и ночей.

Пусть помнит мир спасенный!

Пусть помнит мир спасенный!

Пусть помнит мир спасенный!

Пусть помнит мир спасенный!

Пусть помнит мир спасенный!

Пусть помнит мир спасенный!

Как надевает солдат во время официальных церемоний различные ордена, полученные им за заслуги перед Отечеством, так и  каждый пришедший на митинг «День памяти и скорби», состоявшийся у братской могилы (городское кладбище возле д. Савгути),  освободил сердце от гнева и жестокости,  украсил себя  такими человеческими качествами, как благодарность за подвиг, ответственность за передачу свечи памяти.

22 июня - печальная дата в истории Беларуси, с которой начались неисчислимые народные страдания, огромные потери для нашего народа. Она стоила большой крови.

Потому тема войны для белорусов святая. Слова ведущего: « Есть в истории нашей Родины события, которые даже по прошествии десятилетий останутся в памяти людей, а время с возрастающей силой только  подчеркивает их величие»-  звучат в унисон наших мыслей о том, что стрелки часов ходят по кругу, оставаясь мертвыми. Они никогда не вернутся: отцы, деды, братья, сестры, родные, однополчане -  но останутся живыми в наших сердцах навечно, потому что  каждый раз мы вспоминаем  своих земляков, не пришедших с бранных полей, миллионы наших сограждан, погибших на этой неправедной войне.

Сквозь года звучат голоса нескольких поколений о том, что мы сыны и дочери Великого народа и будем достойны его! Речь о стране, властях и славном воинстве.

Председатель районного Совета депутатов Александр Александрович Хвасько:

- Этот день болью отзывается в наших сердцах. Белорусский народ на алтарь победы принес  каждого третьего. 5 000 фронтовиков, партизан, мирных жителей потеряла Ивьевщина. Покой и вечная память героям! Особое почтение ветеранам войны, давшим нам право на жизнь и труд, право, которое сегодня защищает наше государство! Пусть небо будет мирным!

 Председатель Ивьевской районной  организации ветеранов Иван Станиславович  Жидель:

- Сегодня ровно 79 лет страшной дате начала войны, которая принесла слезы, горе, изможденные тела и покалеченные души. По всей стране рассыпались памятники и обелиски, заставляющие нас низко-низко склонять головы. От имени всех  ветеранов призываю  помнить, не забыть, не повторить!

Затем низкий поклон тем, кто положил свою жизнь на алтарь Отечества, и ,конечно, минута молчания.

Пробуждать все чувства – сложное искусство. Но организаторы митинга с этим справились.

-Мы головы склоняем перед прахом тех, кто в земле покоится родной!

Тех, кто вставал над человеческим страхом, когда страна их посылала в бой!

Мы головы склоняем перед теми, кто свой покой нашел последний – тут!

Который год отсчитывает время посмертный срок им, а они – живут!

Никогда не погаснет в наших сердцах свет Победы и Вечный огонь памяти!

Поэтические строки заставляют трепетать наши сердца. И мы зажигаем свечи и несем  их к мемориалу памяти, ставим  лампадки у могилы,  возлагаем  цветы. Соблюдаем традиции – сохраняем память о погибших героях.

И. Холяво

Фото С. Зенкевича

 
 
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