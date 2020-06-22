Пусть помнит мир спасенный!

Источник материала: Ивьевский край

22 июня традиционно в нашей стране проходят митинги всенародной памяти и заупокойные службы по павшим в Великой Отечественной войне, которая длилась 1418 дней и ночей.

























Как надевает солдат во время официальных церемоний различные ордена, полученные им за заслуги перед Отечеством, так и каждый пришедший на митинг «День памяти и скорби», состоявшийся у братской могилы (городское кладбище возле д. Савгути), освободил сердце от гнева и жестокости, украсил себя такими человеческими качествами, как благодарность за подвиг, ответственность за передачу свечи памяти.

22 июня - печальная дата в истории Беларуси, с которой начались неисчислимые народные страдания, огромные потери для нашего народа. Она стоила большой крови.

Потому тема войны для белорусов святая. Слова ведущего: « Есть в истории нашей Родины события, которые даже по прошествии десятилетий останутся в памяти людей, а время с возрастающей силой только подчеркивает их величие»- звучат в унисон наших мыслей о том, что стрелки часов ходят по кругу, оставаясь мертвыми. Они никогда не вернутся: отцы, деды, братья, сестры, родные, однополчане - но останутся живыми в наших сердцах навечно, потому что каждый раз мы вспоминаем своих земляков, не пришедших с бранных полей, миллионы наших сограждан, погибших на этой неправедной войне.

Сквозь года звучат голоса нескольких поколений о том, что мы сыны и дочери Великого народа и будем достойны его! Речь о стране, властях и славном воинстве.

Председатель районного Совета депутатов Александр Александрович Хвасько:

- Этот день болью отзывается в наших сердцах. Белорусский народ на алтарь победы принес каждого третьего. 5 000 фронтовиков, партизан, мирных жителей потеряла Ивьевщина. Покой и вечная память героям! Особое почтение ветеранам войны, давшим нам право на жизнь и труд, право, которое сегодня защищает наше государство! Пусть небо будет мирным!

Председатель Ивьевской районной организации ветеранов Иван Станиславович Жидель:

- Сегодня ровно 79 лет страшной дате начала войны, которая принесла слезы, горе, изможденные тела и покалеченные души. По всей стране рассыпались памятники и обелиски, заставляющие нас низко-низко склонять головы. От имени всех ветеранов призываю помнить, не забыть, не повторить!

Затем низкий поклон тем, кто положил свою жизнь на алтарь Отечества, и ,конечно, минута молчания.

Пробуждать все чувства – сложное искусство. Но организаторы митинга с этим справились.

-Мы головы склоняем перед прахом тех, кто в земле покоится родной!

Тех, кто вставал над человеческим страхом, когда страна их посылала в бой! Мы головы склоняем перед теми, кто свой покой нашел последний – тут! Который год отсчитывает время посмертный срок им, а они – живут! Никогда не погаснет в наших сердцах свет Победы и Вечный огонь памяти!

Поэтические строки заставляют трепетать наши сердца. И мы зажигаем свечи и несем их к мемориалу памяти, ставим лампадки у могилы, возлагаем цветы. Соблюдаем традиции – сохраняем память о погибших героях.

И. Холяво

Фото С. Зенкевича