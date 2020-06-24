«Купили на все деньги вина, и в Рим приехал этот вагон с хорошим настроением». Как Радзивиллов спасли от сибирской ссылки

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Как и владельцы Мирского замка, несвижские князья избежали сибирской ссылки. Время вспомнить оперу «Мадам Баттерфляй». Пуччини посвятил ее Елене Черногорской – королеве Италии, с которой была дружна мать последнего ордината Несвижа Мария Роза.





Королева Италии поручилась за Радзивиллов. Жизнь их была спасена. А вот ценности, которые на тот момент оставались в замке, вывезти не удалось. По воспоминаниям, для княжеской семьи выделили отдельный вагон.



