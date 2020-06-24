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Савилов о возможном участии Казахстана в Кубке Салея: «Теоретически всё возможно»

24.06.2020 11:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею начинается время предсезонных сборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столичная «Юность» уже вышла из отпуска, приступив к официальным тренировкам. В ближайшее время к действующему чемпиону страны присоединятся и другие команды экстралиги. Одним из этапов подготовки к новому сезону традиционно станет Кубок Салея. В нем сыграют 15 команд.

Савилов о возможном участии Казахстана в Кубке Салея: «Теоретически всё возможно»

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Пока в список участников внесён Бобруйск, однако коллектив из Могилёвской области может отказаться от выступления. Также федерация хоккея Беларуси анонсировала возможное участие в турнире клуба из Казахстана.

Савилов о возможном участии Казахстана в Кубке Салея: «Теоретически всё возможно»

Геннадий Савилов, председатель Белорусской федерации хоккея:
Федерация хоккея Казахстана обратилась к нам с просьбой рассмотреть возможность участия одного клуба, еще не известно какого, в формате Кубка Салея. Мы приняли это к рассмотрению, теоретически все возможно, тем более мы говорили о возрождении ВЕХЛ как международного формата с участием белорусских клубов. Они обратились с просьбой, у них в стране невозможно в том режиме осуществлять спортивную подготовку к чемпионату.

Савилов о возможном участии Казахстана в Кубке Салея: «Теоретически всё возможно»

Также в турнире во второй раз примет участие минское «Динамо», однако на эту команду регламент Кубка Салея распространяться не будет. «Финал четырех» пройдет 29-30 августа, в нем сыграют победители групп предварительного этапа, а также чемпион страны «Юность» и минское «Динамо». Хозяином финального раунда станет победитель одной из групп. 

Люди в материале: Геннадий Савилов

 
 
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею начинается время предсезонных сборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Столичная «Юность» уже...
 
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