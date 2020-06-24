В Брестской крепости начинают реконструкцию Пятого форта

Источник материала: Виртуальный Брест

В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" с 29 июня закрывается для посещения Пятый форт, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий филиалом мемориального комплекса Александр Коркотадзе.





По проекту Союзного государства "Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" будут проведены работы по реставрации и музеефикации форта №5. Для этих целей в бюджете СГ запланировано более 50 млн российских рублей. "Трудиться будут работники ОАО "Белреставрация". С 29 июня мы закрываем форт для посещения. Планируем, что к концу года объект будет открыт", - отметил Александр Коркотадзе. Он добавил, что проведут не только реставрацию фортификационных сооружений, но и откроют постоянную экспозицию.





Специалисты отремонтируют фасады, сделают гидроизоляцию на крыше горжевой казармы, заменят окна. По задумке экспозиция разместится в части казармы, в центральной потерне, пороховом погребе и горжевом капонире. Планируется с помощью исторических диорам воссоздать интерьеры канцелярии, отдельных казематов, в том числе орудийного и жилого каземата нижних чинов.

"Пятый форт пользуется большой популярностью у туристов. В прошлом году у нас побывали более 22,6 тыс. человек, мы провели 321 экскурсию. Ожидаем, что после музеефикации и открытия постоянной экспозиции поток гостей увеличится", - сказал заведующий филиалом.





Пятый форт - один из наиболее сохранившихся фортов Брест-Литовской крепости. Он построен в 1879-1880 годах и несколько раз модернизировался. Передовое укрепление крепости было воздвигнуто из кирпича и земли, обнесено земляным валом и окружено заполненным водой рвом. В начале ХХ века все сооружения форта были усилены бетоном. "В документах указывается, что это был один из наиболее мощных фортов. Его сохранившиеся объекты уникальны. Особенно неповторим и привлекает внимание посетителей горжевой двухэтажный капонир, аналогов которому нет в сохранившихся сооружениях крепости", - резюмировал Александр Коркотадзе.