ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Брестской крепости начинают реконструкцию Пятого форта

24.06.2020 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" с 29 июня закрывается для посещения Пятый форт, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий филиалом мемориального комплекса Александр Коркотадзе.

В Брестской крепости начинают реконструкцию Пятого форта

По проекту Союзного государства "Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" будут проведены работы по реставрации и музеефикации форта №5. Для этих целей в бюджете СГ запланировано более 50 млн российских рублей. "Трудиться будут работники ОАО "Белреставрация". С 29 июня мы закрываем форт для посещения. Планируем, что к концу года объект будет открыт", - отметил Александр Коркотадзе. Он добавил, что проведут не только реставрацию фортификационных сооружений, но и откроют постоянную экспозицию.

В Брестской крепости начинают реконструкцию Пятого форта

Специалисты отремонтируют фасады, сделают гидроизоляцию на крыше горжевой казармы, заменят окна. По задумке экспозиция разместится в части казармы, в центральной потерне, пороховом погребе и горжевом капонире. Планируется с помощью исторических диорам воссоздать интерьеры канцелярии, отдельных казематов, в том числе орудийного и жилого каземата нижних чинов.

"Пятый форт пользуется большой популярностью у туристов. В прошлом году у нас побывали более 22,6 тыс. человек, мы провели 321 экскурсию. Ожидаем, что после музеефикации и открытия постоянной экспозиции поток гостей увеличится", - сказал заведующий филиалом.

В Брестской крепости начинают реконструкцию Пятого форта

Пятый форт - один из наиболее сохранившихся фортов Брест-Литовской крепости. Он построен в 1879-1880 годах и несколько раз модернизировался. Передовое укрепление крепости было воздвигнуто из кирпича и земли, обнесено земляным валом и окружено заполненным водой рвом. В начале ХХ века все сооружения форта были усилены бетоном. "В документах указывается, что это был один из наиболее мощных фортов. Его сохранившиеся объекты уникальны. Особенно неповторим и привлекает внимание посетителей горжевой двухэтажный капонир, аналогов которому нет в сохранившихся сооружениях крепости", - резюмировал Александр Коркотадзе.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" с 29 июня закрывается для посещения Пятый форт, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий филиалом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Красавица Станюта честно рассказывает про закулисье спорта: травмы, соперничество и подорванное здоровье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
24.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика