Поздравили с профессиональным праздником

Источник материала: Кричевская жизнь

21 июня медики Беларуси отметили профессиональный праздник. В поликлинические отделения ЦРБ были переданы рисунки и поздравительные открытки, подготовленные учащимися Детской школы искусств. В коллектив районной центральной больницы пришли председатель районного Совета депутатов Ирина Прудникова и заместитель председателя райисполкома Ирина Евдокименко. С профессиональным праздником медицинских работников поздравили почетные гости, главный врач, председатель профсоюзного комитета Елена Федорович. Были вручены награды. Знаком «Отличник здравоохранения Республики Беларусь» награжден фельдшер отделения скорой медицинской помощи В.Ф. Мотовилов. Главным управлением по здравоохранению обл­исполкома отмечены заведующий инфекционным отделением М.А. Бондарь, старшая медицинская сестра инфекцион­ного отделения С.В. Радькова. Районным исполнительным комитетом – заведующий терапевтическим отделением О.В. Матвеенкова, заведующий отделением анестезиологии и реанимации В.В. Багрицевич, инструктор ЛФК Л.В. Гливицкая. Район­ным Советом депутатов – врач-рентгенолог (заведующий) А.В. Москалев, участковая медицинская сестра педиат­рического отделения И.В. Мельянкова. Учреждением здравоохранения «Кричевская ЦРБ» – врач подросткового кабинета И.А. Зылева, рентгенолаборант кабинета компьютерной томографии Ю.В. Максименко, врач-анестезиолог-реаниматолог Д.С. Цеханович, врач акушер-гинеколог С.И. Солодкая, заведующий отделением скорой медицинской помощи Н.В. Цумарова. Районной организацией РОО «Белая Русь» – заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Е.В. Тупицына, заместитель главного врача по медицинской части Д.П. Борисенко, заведующий педиатрическим отделением Т.Г. Чуприк, заведующий гинекологическом отделением Е.М. Федорович, старшая медицинская сестра поликлинического отделения Т.М. Новик. Почетная грамота областного совета медицинских сестер вручена фельдшеру медицинского кабинета средней школы № 7 Т.П. Борисенко.

Повседневная забота о здоровье людей, предупреждение заболеваний, возвращение больных к полноценной жизни – все это придает особый статус медицинским работникам, людям высокого общественного долга. В Республике Беларусь высоко ценится труд практикующих врачей, младшего и среднего медицинского персонала.

Д. Владимиров.