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Аллея Дружбы в честь 75-летия Победы появится в Минске

28.06.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Аллея Дружбы в честь 75-летия Победы появится в Минске
Фото из архива

Торжественная церемония открытия аллеи Дружбы в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне состоится 2 июля в музейно-парковом комплексе «Победа» в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

Этот год объявлен в СНГ Годом 75-летия Победы, во время которого проводятся как совместные мероприятия, так и национальные акции. При поддержке МИД Беларуси и Мингорисполкома была реализована инициатива Совета постоянных полномочных представителей государств СНГ при уставных и других органах Содружества по закладке аллеи Дружбы в честь 75-летия Великой Победы.

«В СНГ исходят из того, что именно Советский Союз, благодаря единству всех его народов, добился перелома в войне с нацизмом и заплатил самую высокую цену за полномасштабное освобождение европейских стран от нацизма, — рассказали в пресс-службе. — Среди погибших на полях сражений были воины всех национальностей. Это обязывает нынешнее поколение сделать все возможное, чтобы память о Великой Победе сохранилась на века для укрепления дружбы народов и дальнейшего развития сотрудничества государств СНГ. Именно на это нацелена предстоящая акция».

Планируется, что в торжественной церемонии примут участие руководство Министерства иностранных дел, Исполнительного комитета СНГ, Мингорисполкома, члены Совета постпредов, чрезвычайные и полномочные послы государств СНГ в Беларуси.

БелТА

 
Теги: Минск
 
 
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Фото из архива Торжественная церемония открытия аллеи Дружбы в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне состоится 2
 
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