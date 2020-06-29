Инвестор построит в Барановичах большое хранилище для фруктов

Источник материала: ОНТ

Большое хранилище для фруктов возведут в Барановичах. Это сделает предприятие с иностранным капиталом, с инвестором уже заключён договор.

Здесь сможет храниться 20 тысяч тонн урожая с садов. Сохранять свежесть фруктов в течение долгого времени помогут холодильные камеры с регулируемой газовой средой. Под стройплощадку выделена территория в 5,5 гектаров на Слонимском шоссе – это производственная зона города с удобной логистикой. Рядом проходит международная трасса М1 – Е30.

Реализовать задуманное намерены до 2022 года. Выгоден проект и району. Он позволит создать в Барановичах более 60 рабочих мест. Продукцию будут поставлять как на внутренний рынок, так и на экспорт.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram