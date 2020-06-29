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ДТП в Бобруйском районе: из водоема достали машину с телами четырех мужчин
Источник материала: ОНТ
В понедельник днем в Бобруйском районе в водоеме местными жителями был обнаружен перевернутый автомобиль. Об этом
Прибывшие на место работники экстренных служб извлекли из воды автомобиль, в котором находились тела четырех мужчин.
По данным СК, накануне компания друзей рыбачила на берегу водоема возле деревни Спорное. В дальнейшем, двигаясь вдоль берега на автомобиле марки Nissan, водитель не справился с управлением, и машина опрокинулась в воду.
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На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются причины произошедшего.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 УК. Причина смерти мужчин устанавливается, назначены судебно-медицинские экспертизы.
Фото: СК, МВД
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В понедельник днем в Бобруйском районе в водоеме местными жителями был обнаружен перевернутый автомобиль. Об этом сообщили в Следственном комитете. Прибывшие на...
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