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ДТП в Бобруйском районе: из водоема достали машину с телами четырех мужчин

29.06.2020 19:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ДТП в Бобруйском районе: из водоема достали машину с телами четырех мужчин

В понедельник днем в Бобруйском районе в водоеме местными жителями был обнаружен перевернутый автомобиль. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Прибывшие на место работники экстренных служб извлекли из воды автомобиль, в котором находились тела четырех мужчин.

По данным СК, накануне компания друзей рыбачила на берегу водоема возле деревни Спорное. В дальнейшем, двигаясь вдоль берега на автомобиле марки Nissan, водитель не справился с управлением, и машина опрокинулась в воду. 


По информации пресс-службы МВД, все погибшие - жители Бобруйска 1986 1982, 1979 и 1968 годов рождения. Сообщается, что в числе погибших – работник отдела милиции Первомайского района города Бобруйска и работник Академии МВД, оба были вне службы.

На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются причины произошедшего.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 УК. Причина смерти мужчин устанавливается, назначены судебно-медицинские экспертизы. 


Фото: СК, МВД

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В понедельник днем в Бобруйском районе в водоеме местными жителями был обнаружен перевернутый автомобиль. Об этом сообщили в Следственном комитете. Прибывшие на...
 
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