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«Лучший старт»: педагог социальный из Несвижского района вышла в финал областного конкурса

30.06.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В областном конкурсе профессионального мастерства «Педагог социальный» Несвижский район представляла Маргарита Побока, педагог социальный ГУО «Новоселковский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа Несвижского района». За победу боролись 24 участника. Конкурсанты представили: видеозаписи занятия, деловой игры и круглого стола; эссе «Мое профессиональное призвание  — педагог социальный». Кроме того, они прошли тестирование на знание нормативного правового обеспечения деятельности педагога социального.

В заключительном этапе конкурса приняли участие 8 педагогов, каждый из которых представил на суд жюри самопрезентацию (визитную карточку) с отражением своего профессионального кредо и личностных качеств, а также видеозапись мастер-класса. Маргарита Сергеевна Побока вышла в финал областного конкурса и награждена дипломом в номинации «Лучший старт».

 


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В областном конкурсе профессионального мастерства «Педагог социальный» Несвижский район представляла Маргарита Побока, педагог социальный ГУО «Новоселковский...
 
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