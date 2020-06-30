«Лучший старт»: педагог социальный из Несвижского района вышла в финал областного конкурса

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями











В областном конкурсе профессионального мастерства «Педагог социальный» Несвижский район представляла Маргарита Побока, педагог социальный ГУО «Новоселковский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа Несвижского района». За победу боролись 24 участника. Конкурсанты представили: видеозаписи занятия, деловой игры и круглого стола; эссе «Мое профессиональное призвание — педагог социальный». Кроме того, они прошли тестирование на знание нормативного правового обеспечения деятельности педагога социального.

В заключительном этапе конкурса приняли участие 8 педагогов, каждый из которых представил на суд жюри самопрезентацию (визитную карточку) с отражением своего профессионального кредо и личностных качеств, а также видеозапись мастер-класса. Маргарита Сергеевна Побока вышла в финал областного конкурса и награждена дипломом в номинации «Лучший старт».