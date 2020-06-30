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Студенты Полесского госуниверситета побывали на Республиканском выпускном балу

30.06.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Самых талантливых студентов выпускных курсов вузов страны чествовали в минувшую субботу в столице. Здесь прошел Республиканский бал с участием Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

Открывая торжественное мероприятие, Глава государства отметил, что выпускной бал — это событие, которое останется для молодых людей одним из самых светлых воспоминаний о чудесном студенческом времени прежде всего потому, что это время юности. Он подчеркнул, что у выпускников впереди еще много времени, и они успеют реализовать все задуманное.

В нынешнем году Полесский государственный университет на балу представили выпускница факультета организации здорового образа жизни Алена Учтимчук, выпускница факультета экономики и финансов Карина Быр, выпускник инженерного  факультета Владислав Зборовский, выпускница биотехнологического факультета Юлия Клещева.

Фото с сайта ПолесГУ

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