«Я всего боюсь». Геннадий Овсянников в 9 честных ответах на неожиданные вопросы

Источник материала: СТВ

Актёр откровенно рассказал о себе в программе «В людях» .

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Вы практик, философ или мечтатель?

Геннадий Овсянников, актёр театра и кино, народный артист СССР:

Практик.

Вадим Щеглов:

Больше всего я боюсь? Геннадий Овсянников:

Я всего боюсь. Потому что я мучительно прихожу к конечному результату, что бы это ни было.

Вадим Щеглов:

Театр или кино?

Геннадий Овсянников:

Как искусство живое – театр.

Актёр Овсянников о зрителе: «Более стадным стал. Дворец спорта перешёл в театр»

Вадим Щеглов:

Любовь – это?

Геннадий Овсянников:

Любовь – это всё.





Вадим Щеглов:

Ваш главный недостаток?

Геннадий Овсянников:

Много недостатков.

Вадим Щеглов:

Ваше главное достоинство? Геннадий Овсянников:

Люблю правду.

Вадим Щеглов:

Чего Вы никогда не простите?

Геннадий Овсянников:

Предательства, скорее всего.

Вадим Щеглов:

Для актёра главное?

Геннадий Овсянников:

Не врать.

Вадим Щеглов:

А что для Вас успех?

Геннадий Овсянников:

Это мгновение.