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Глава АБФФ рассказал о наших перспективах после строительства Национального стадиона
Источник материала: Tut.by
Глава АБФФ Владимир Базанов в эфире
— Мы очень много заявляли для проведения какого-то хорошего футбольного турнира с участием нашей страны. Допустим, финала Лиги Европы, Лиги чемпионов, Суперкубка Европы. И практически нам все время отказывали, потому что ну нет у нас такого стадиона. И если мы будем такой иметь, то, думаю, что мы 100 процентов можем считать, что мы выиграем, — сказал Базанов.
30 июня Минске">стало известно о том, что на готовой площадке по улице Ванеева в Минске с 1 июля начнутся работы по возведению футбольного стадиона, рассчитанного на 33 тысячи мест. Сдача объекта ожидается в конце 2023 года. Проект по строительству Национального футбольного стадиона осуществился при поддержка Китая, который выделил для строительства этой арены около 120 миллионов долларов безвозмездной помощи.
Ранее АБФФ неоднократно подавала заявки на проведение топ-матчей, однако заявка Беларуси не выдерживала конкуренции.
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«Мы очень много заявляли для проведения какого-то хорошего футбольного турнира с участием нашей страны».
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