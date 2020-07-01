С 1 июля вступает в силу соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и Евросоюзом

Источник материала: Ежедневник

Сегодня, 1 июля, вступают в силу соглашения Беларуси и ЕС о реадмиссии и упрощении визового режима. Теперь стоимость «шенгена» для белорусов составит 35 евро.

Напомним, соглашения об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, Беларусь и Евросоюз подписали 8 января 2020 года в Брюсселе, а 29 мая Беларусь получила от ЕС официальное уведомление о завершении официальной процедуры ратификации.

С 1 июля визовый сбор для белорусов составит 35 евро. Кроме того, до 10 дней уменьшается время принятия решения о выдаче визы, несколько категорий путешественников смогут получать многократные визы со сроком действия до пяти лет. При этом им придется представлять меньше документов, подтверждающих цель поездки, передает БелТА.

Однако страны Евросоюза пока закрыты для белорусов. Беларусь не попала с список стран, для граждан которых будут открыты границы ЕС с 1 июля.