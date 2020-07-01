ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

День Независимости Республики Беларусь: программа мероприятий в Кобрине 3 июля

01.07.2020 — Разное | Кобринский вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кобринский вестник

Семьдесят шесть лет назад, 3 июля 1944 года, Минск был освобождён от немецко-фашистских захватчиков. В этот день Беларусь отмечает главный государственный праздник — День Независимости Республики Беларусь.

В праздничный день торжественные и развлекательные мероприятия Кобрина пройдут в парке им. А.В. Суворова. Смотрите, что, где и когда.День Независимости Республики Беларусь: программа мероприятий в Кобрине 3 июля

11.00-23.00 – работают аттракционы
10.00-20.00 – работает дрц “КЕША”

У дрц “КЕША”

11.00 – Мастер-класс по цирковому искусству “Арена чудес” от циркового коллектива “ВЕСНУШКИ ” Кобринского Дворца культуры.

У детской площадки (главная аллея)

12.00-16.00 – ПРИГЛАШАЕМ НА ГАВАИ вместе с детской студией “МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА”.

В программе:

– мастер-класс «Морская сказка»(12.00-12.30);

– «Гавайская вечеринка» (веселые игры, танцы, фотосессия, твистинг)

– 12.30-13.00;-салон красоты(аквагрим)-13.00-16.00

БЕЛКАДРОМ

13.00 – 16.00 – детский праздник “ВЕСЕЛЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ” с детским центром “КЕША”:

Игры и конкурсы
Конкурс рисунков на асфальте
Дискотека с мыльными пузырями
Конкурс детских рисунков “Беларусь это мы!” -зрительское голосование
Призы всем участникам

АМФИТЕАТР

17.00-18.30 – “ПРИЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ” – танцевальный вечер
19.00-20.40 – “Тебе, Беларусь!” – концертная программа праздничного агенства “ТВОЙ ДЕНЬ” (Инна и Дмитрий Зауголковы)
21.00-22.55 – “БЕЛАРУСЬ МАЯ СIНЯВОКАЯ” – праздничный концерт коллектива художественной самодеятельности Кобринского ЖКХ
22.55-23.00 – ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ “СПОЁМ ГИМН ВМЕСТЕ”
23.10 – КИНО ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Фильм дня: “ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ”
Цена билета: 2 руб.

День Независимости Республики Беларусь: программа мероприятий в Кобрине 3 июля

Служба новостей «КВ».

 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
День Независимости Республики Беларусь: программа мероприятий в Кобрине 3 июля
 
Новости дня
Новости разные
 
Опубликован мировой рейтинг банков. Среди них два белорусских
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика