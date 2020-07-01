День Независимости Республики Беларусь: программа мероприятий в Кобрине 3 июля

Семьдесят шесть лет назад, 3 июля 1944 года, Минск был освобождён от немецко-фашистских захватчиков. В этот день Беларусь отмечает главный государственный праздник — День Независимости Республики Беларусь.
В праздничный день торжественные и развлекательные мероприятия Кобрина пройдут в парке им. А.В. Суворова. Смотрите, что, где и когда.
11.00-23.00 – работают аттракционы
10.00-20.00 – работает дрц “КЕША”
У дрц “КЕША”
11.00 – Мастер-класс по цирковому искусству “Арена чудес” от циркового коллектива “ВЕСНУШКИ ” Кобринского Дворца культуры.
У детской площадки (главная аллея)
12.00-16.00 – ПРИГЛАШАЕМ НА ГАВАИ вместе с детской студией “МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА”.
В программе:
– мастер-класс «Морская сказка»(12.00-12.30);
– «Гавайская вечеринка» (веселые игры, танцы, фотосессия, твистинг)
– 12.30-13.00;-салон красоты(аквагрим)-13.00-16.00
БЕЛКАДРОМ
13.00 – 16.00 – детский праздник “ВЕСЕЛЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ” с детским центром “КЕША”:
Игры и конкурсы
Конкурс рисунков на асфальте
Дискотека с мыльными пузырями
Конкурс детских рисунков “Беларусь это мы!” -зрительское голосование
Призы всем участникам
АМФИТЕАТР
17.00-18.30 – “ПРИЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ” – танцевальный вечер
19.00-20.40 – “Тебе, Беларусь!” – концертная программа праздничного агенства “ТВОЙ ДЕНЬ” (Инна и Дмитрий Зауголковы)
21.00-22.55 – “БЕЛАРУСЬ МАЯ СIНЯВОКАЯ” – праздничный концерт коллектива художественной самодеятельности Кобринского ЖКХ
22.55-23.00 – ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ “СПОЁМ ГИМН ВМЕСТЕ”
23.10 – КИНО ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Фильм дня: “ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ”
Цена билета: 2 руб.