День Независимости Республики Беларусь: программа мероприятий в Кобрине 3 июля

Источник материала: Кобринский вестник

Семьдесят шесть лет назад, 3 июля 1944 года, Минск был освобождён от немецко-фашистских захватчиков. В этот день Беларусь отмечает главный государственный праздник — День Независимости Республики Беларусь.

В праздничный день торжественные и развлекательные мероприятия Кобрина пройдут в парке им. А.В. Суворова. Смотрите, что, где и когда.



11.00-23.00 – работают аттракционы

10.00-20.00 – работает дрц “КЕША”

У дрц “КЕША”

11.00 – Мастер-класс по цирковому искусству “Арена чудес” от циркового коллектива “ВЕСНУШКИ ” Кобринского Дворца культуры.

У детской площадки (главная аллея)

12.00-16.00 – ПРИГЛАШАЕМ НА ГАВАИ вместе с детской студией “МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА”.

В программе:

– мастер-класс «Морская сказка»(12.00-12.30);

– «Гавайская вечеринка» (веселые игры, танцы, фотосессия, твистинг)

– 12.30-13.00;-салон красоты(аквагрим)-13.00-16.00

БЕЛКАДРОМ

13.00 – 16.00 – детский праздник “ВЕСЕЛЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ” с детским центром “КЕША”:

Игры и конкурсы

Конкурс рисунков на асфальте

Дискотека с мыльными пузырями

Конкурс детских рисунков “Беларусь это мы!” -зрительское голосование

Призы всем участникам

АМФИТЕАТР

17.00-18.30 – “ПРИЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ” – танцевальный вечер

19.00-20.40 – “Тебе, Беларусь!” – концертная программа праздничного агенства “ТВОЙ ДЕНЬ” (Инна и Дмитрий Зауголковы)

21.00-22.55 – “БЕЛАРУСЬ МАЯ СIНЯВОКАЯ” – праздничный концерт коллектива художественной самодеятельности Кобринского ЖКХ

22.55-23.00 – ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКЦИЯ “СПОЁМ ГИМН ВМЕСТЕ”

23.10 – КИНО ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Фильм дня: “ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ”

Цена билета: 2 руб.



