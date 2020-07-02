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Стало известно, в чем обвиняют Виктора и Эдуарда Бабарико

02.07.2020 17:52 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

«Список уголовных дел апелляционной инстанции, назначенных к слушанию» вывешен в Минском городском суде.

Согласно списку, Виктору Бабарико предъявлены обвинения по ч.2 ст. 235 (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем, совершенные повторно, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере), ч.2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере) и ч. 2 ст 431 (Дача взятки повторно либо в крупном размере) УК РБ.

Эдуард Бабарико обвиняется по ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) УК РБ, пишет tut.by.

В том же списке фигурируют еще две фамилии людей, проходящих по так называемому делу Белгазпромбанка. Карако Дмитрий — личный помощник и координатор инициативной группы Виктора Бабарико обвиняется по ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере). Морозов Антон (работал в юридическом отделе Белгазпромбанка, имеет долю в компании «ПриватЛизинг» и входит в набсовет страховой компании «Кентавр») — по ч.2 ст. 235 (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем, совершенные повторно, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере) и ч.2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере).

Суд не удовлетворил апелляцию Виктора Бабарико, мера пресечения ему изменена не будет. Он останется под стражей в СИЗО КГБ.

 
 
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«Список уголовных дел апелляционной инстанции, назначенных к слушанию» вывешен в Минском городском суде.
 
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