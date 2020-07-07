Об общественных обсуждениях

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями











Несвижский районный исполнительный комитет уведомляет о начале процедуры общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по строительству объекта: «Добыча торфа на топливо на торфяном месторождении «Каролины» часть северная (вторая очередь) Несвижского района Минской области».

Заказчик планируемой деятельности: филиал «Несвижский» ОАО «Старобинский ТБЗ».

Директор: Стражников Александр Викторович.

Юридический адрес: 222603, Минская обл., г. Нес-виж. Почтовый адрес: 222603, Минская обл., г. Несвиж. Телефоны: факс/телефон +375 (1770) 6-57-56 — руководитель, 6-55-17 — бухгалтер, 6-53-17— производственный отдел. Электронный адрес: redstar1971@mail.ru.

Обоснование необходимости планируемой деятельности.

Для выполнения плановых показателей по добыче торфа согласно «Отраслевой программе развития организаций торфяной промышленности, входящих в систему Министерства энергетики Республики Беларусь» на 2017 — 2020 годы, утвержденной постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 29.12.2017 № 55.

Описание планируемой деятельности.

Проектными решениями предусматривается подготовка и добыча торфа на торфяном месторождении «Каролины» часть северная (вторая очередь).

Добыча полезного ископаемого — торфа — осуществляется открытым послойно-поверхностным способом. Организация добычи фрезерного торфа на участ-ке будет осуществляться в соответствии с технологическим регламентом добычи фрезерного торфа и действующими «Правилами технической эксплуатации торфопредприятий».

Информация о принимаемом в отношении хозяйственной и иной деятельности решении и государственном органе, ответственном за принятие такого решения.

Акт выбора места размещения земельных участков для добычи торфа на топливо на торфяном месторождении «Каролины» часть северная (вторая очередь) в Несвижском районе Минской области открытым акционерным обществом «Старобинский торфобрикетный завод» утвержден и.о. председателя Нес-вижского районного исполнительного комитета 22 декабря 2018 г. и согласован председателем Минского областного исполнительного комитета 8 февраля 2019 г.

Орган, принимающий решение о разрешении строительства: Несвижский районный исполнительный комитет, 222603, г. Несвиж, ул. Советская, 1, тел. +375-1770-5-94-99 http://nesvizh.minsk-region.by/ru/; e-mail: info@nesvizh.gov.by.

Место размещения планируемой деятельности: торфяное месторождение «Каролины» часть северная (вторая очередь) расположено в 4,6 км на северо-восток от г. Несвижа.

Торфяное месторождение числится за № 924 (кадастровый справочник торфяного фонда издания 1979 г. по Минской области).

Сроки осуществления планируемой деятельности: реализация проекта — 2020 — 2040 гг.; продолжительность эксплуатации — 19 лет, рекультивация — 1 год.

Сроки проведения общественных обсуждений и представления замечаний: с 7.07.2020 до 5.08.2020 включительно (30 дней с даты, указанной в уведомлении).

С документацией по ОВОС можно ознакомиться:

На официальном интернет-сайте Несвижского районного исполнительного комитета. Контактное лицо — Афанасик Михаил Викентьевич — заместитель председателя Несвижского райисполкома, тел. +375-1770-5-14-52. Филиал Несвижский ОАО «Старобинский ТБЗ», почтовый адрес: 222603, Минская обл., г. Несвиж; +375-1770-5-55-76 — руководитель., 5-51-07 — бухгалтер. Электронный адрес: redstar1971@mail.ru.

Контактное лицо — Левковец Татьяна Викторовна, ведущий инженер по ПП, тел. 8 (01770) 6-53-17, 8 (029) 349-39-78.

ОАО «Полесьегипроводхоз», 225710, г. Пинск, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 35.

Контактное лицо — Межевич Андрей Эдуардович, главный инженер проекта, тел.: 8 (0165) 32-41-87, 8 (029) 112-58-62, e-mail: comp@pgvh.by.

Замечания и предложения по документации по ОВОС можно направить (до завершения общественных обсуждений): 1. в Несвижский районный исполнительный комитет, info@nesvizh.gov.by. Контактное лицо — Афанасик Михаил Викентьевич, заместитель председателя Несвижского райисполкома, тел. +375-1770-5-14-52.

В филиал «Несвижский» ОАО «Старобинский ТБЗ», redstar1971@mail.ru, почтовый адрес: 222603, Минская обл., г. Несвиж. Контактное лицо — Левковец Татьяна Викторовна, ведущий инженер по ПП, тел. 8 (01770) 6-53-17, 8 (029) 349-39-78. В ОАО «Полесьегипроводхоз», 225710, г. Пинск, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 35. Контактное лицо — Межевич Андрей Эдуардович, главный инженер проекта, тел.: 8 (0165) 32-41-87, 8 (029) 112-58-62, e-mail: comp@pgvh.by.

Местный исполнительный и распорядительный орган, ответственный за принятие решения в отношении хозяйственной и иной деятельности.

Несвижский районный исполнительный комитет, почтовый адрес: 222603, г. Несвиж, ул. Советская, 1, тел. +375-1770-5-94-99.

Заявления о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС направлять по адресу: Несвижский районный исполнительный комитет, 222603, Минская обл., г. Несвиж, ул. Совет- ская, 1, в течение 10 рабочих дней со дня опубликования уведомления. В случае поступления заявления от общественности о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС о дате и месте его проведения будет сообщено дополнительно.

Заявления о намерении провести общественную экологическую экспертизу направлять по адресу: в филиал «Несвижский» ОАО «Старобинский ТБЗ», redstar1971@mail.ru, почтовый адрес: 222603, Мин-ская обл., г. Несвиж, в течение 10 рабочих дней с даты начала общественного обсуждения отчета об ОВОС.

Место и дата опубликования уведомления:

– в печатных СМИ — газета «Нясвіжскія навіны» № 52 от 7.07.2020;

– в электронном виде — на сайте Несвижского районного исполнительного комитета в разделе «Общественные обсуждения» по ссылке http://www.nesvizh.gov.by/ru/zhitelyam/obshchestvennye-obsuzhdeniya.html.