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Взрыв бензовоза в Колумбии: 7 человек погибли
Источник материала: ОНТ
Жуткие кадры из Колумбии. Там при взрыве бензовоза погибли 7 человек и более 50 ранены.
Точные цифры будут известны позже. Многие люди сильно обгорели. По информации очевидцев, машина сначала перевернулась, но не горела. Взрыв произошел в тот момент, когда местные жители, собравшиеся возле него с канистрами, начали сливать топливо. На месте трагедии работают пожарные и медики.
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Жуткие кадры из Колумбии. Там при взрыве бензовоза погибли 7 человек и более 50 ранены. Точные цифры будут известны позже. Многие люди сильно обгорели. По информации...
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