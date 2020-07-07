Взрыв бензовоза в Колумбии: 7 человек погибли

Источник материала: ОНТ

Жуткие кадры из Колумбии. Там при взрыве бензовоза погибли 7 человек и более 50 ранены.

Точные цифры будут известны позже. Многие люди сильно обгорели. По информации очевидцев, машина сначала перевернулась, но не горела. Взрыв произошел в тот момент, когда местные жители, собравшиеся возле него с канистрами, начали сливать топливо. На месте трагедии работают пожарные и медики.

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