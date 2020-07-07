ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Взрыв бензовоза в Колумбии: 7 человек погибли

07.07.2020 11:58 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Жуткие кадры из Колумбии. Там при взрыве бензовоза погибли 7 человек и более 50 ранены.

Точные цифры будут известны позже. Многие люди сильно обгорели. По информации очевидцев, машина сначала перевернулась, но не горела. Взрыв произошел в тот момент, когда местные жители, собравшиеся возле него с канистрами, начали сливать топливо. На месте трагедии работают пожарные и медики. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жуткие кадры из Колумбии. Там при взрыве бензовоза погибли 7 человек и более 50 ранены. Точные цифры будут известны позже. Многие люди сильно обгорели. По информации...
 
Новости дня
Новости разные
 
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА СЧИТАЮТ ВАЖНЫМ СОБЫТИЕМ В ЖИЗНИ СТРАНЫ БОЛЕЕ 90% УЧАСТНИКОВ СОЦИССЛЕДОВАНИЯ БКМО
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.07.2020
Mir24.TV Belarus
Mlife
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика