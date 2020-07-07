Белорусы зарубежья смогут проголосовать на выборах Президента в 36 странах. За границей образовано 44 участка для голосования на президентских выборах.
Источник: tvr.by
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Белорусы зарубежья смогут проголосовать на выборах Президента в 36 странах
Источник материала: Полымя
Белорусы зарубежья смогут проголосовать на выборах Президента в 36 странах. За границей образовано 44 участка для голосования на президентских выборах.
Источник: tvr.by
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Белорусы зарубежья смогут проголосовать на выборах Президента в 36 странах. За границей образовано 44 участка для голосования на президентских выборах.
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