Стабильность и динамичное развитие — те ценности, которые белорусам нельзя потерять, заявил корреспонденту БЕЛТА заместитель командующего по идеологической работе — начальник управления идеологической работы ВВС и войск ПВО полковник Анатолий Булавко.

«Мое личное мнение: важно не потерять ту стабильность, которая сегодня у нас есть. Во-вторых, важно ценить то, что мы имеем. Поэтому стабильность и динамичное развитие — те ценности, которые нельзя променять ни на что. И пока все это есть — и страна, и народ будут жить и развиваться», — сказал Анатолий Булавко.

По его словам, за любыми событиями, происходящими в стране, всегда стоят конкретные люди. «Я себе позволю процитировать фразу из одной статьи: при любой революции в выигрыше остаются только революционеры, а народ остается проигравшим. Мое твердое убеждение, что любые события, которые происходят не только у нас в стране, но и вообще в мире, просто так не появляются. Это результат чьей-то работы, вложений чьих-то денег. И опять же мое твердое убеждение, что это абсолютно не является показателем фактического положения и носит заказной характер. На мой взгляд, у нас не существует объективных причин для того, чтобы было какое-то недовольство», — отметил замкомандующего.