Пригородные электропоезда являются одним из наиболее востребованных видов транспорта среди жителей Смолевичского района. Всего на территории района расположены две железнодорожные станции, пять железнодорожных остановочных пунктов и ежедневно железнодорожным транспортом пользуются и подростки.

Железная дорога является зоной повышенной опасности, где требуется неукоснительное соблюдение правил безопасности. Чтобы в очередной раз напомнить о правилах поведения на железной дороге, сотрудники ИДН Смолевичского РОВД провели профилактические мероприятия на железнодорожных объектах, уделяя особое внимание детям и подросткам, находящимся без присмотра взрослых вблизи железнодорожных путей, на вокзалах и станциях.

Сотрудники ИДН проинформировали несовершеннолетних о правилах перехода железнодорожных переездов, об ответственности, предусмотренной ст.18.3 КоАП Республики Беларусь, за нарушение правил, обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном или городском электрическом транспорте.

– Желание перебежать пути, стремление сделать селфи или провести фотосессию на крыше вагонов или на железнодорожном мосту зачастую приводят к трагедии, но подростки, как правило, об этом не задумываются, считая, что с ними этого не случится, – отметила участковый инспектор ИДН Смолевичского РОВД младший лейтенант милиции Полина Горлач. – Многие дети, с которыми мы беседовали, не знали, что влезая на крышу вагона, можно получить удар электрическим током.

Милиционеры порекомендовали подросткам использовать мобильное приложение «Берегись поезда – SafeTrain», с помощью которого на смартфоне блокируется весь медиаконтент при приближении к железнодорожным путям. Указанное приложение доступно для скачивания на любой смартфон.

Всем несовершеннолетним правоохранители вручили информационные листовки и памятки «Безопасность на железнодорожном транспорте».

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото ИДН Смолевичского РОВД.