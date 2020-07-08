На минувшей неделе работники Смолевичского РОЧС и РОВД провели профилактические рейды по местам отдыха на воде, ведь как показывает статистика, с наступлением жаркой погоды количество несчастных случаев в водных рекреациях значительно увеличивается.

В ходе рейда его участники разместили профилактическую информацию на стендах, а также провели беседы и инструктажи с отдыхающими о необходимости соблюдения правил безопасности у водоемов, о запрете купания в нетрезвом состоянии и о недопущении оставления малолетних детей без присмотра.

– Необходимо также помнить, – отмечают представители РОЧС и РОВД, – что купаться разрешено только в отведенных для этого местах, а кататься на лодках и катамаранах разрешается только при наличии спасательных жилетов. Но самое главное, чтобы летний отдых прошел безопасно, нужно быть внимательными друг к другу.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.