Завершилась работа школьного оздоровительного лагеря «Летняя мозаика», действующего на базе ГУО «Средняя школа №2 г. Смолевичи». 38 ребят весело и с пользой провели время в лагере.

Особенностью данного лагеря стала работа лингвистического отряда для ребят, заинтересованных в совершенствовании коммуникативной компетенции по китайскому языку. Интерактивные занятия для юных лингвистов проводила волонтер из Китая, учитель китайского языка учреждения образования Жэнь Юань (на фото).

Ребята, отдыхающие в этом отряде, отметили, что лето с китайским языком – это необычайно здорово и увлекательно! Такой отдых позволил мальчишкам и девчонкам закрепить изученный лексический материал в игровой форме.

Много интересного было в лагере. Программа отдыха была весьма насыщенной и богатой.

Ребята, выбравшие отдых в лагере, поучаствовали во многих мероприятиях, акциях, викторинах, мастер-классах, спортивных праздниках — всего не перечесть. Все это позволило ребятам отдохнуть и набраться сил для нового учебного года.

Корр. «КС».

Фото из архива учреждения образования.