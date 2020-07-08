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Лучший бомбардир чемпионата Беларуси по футболу сменил команду

08.07.2020 15:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Узбекский нападающий Жасурбек Якшибоев вторую часть сезона проведет в рядах солигорского «Шахтера». Об этом сообщает официальный сайт «Энергетика-БГУ», за который футболист выступал ранее.


Фото: РЦОР-БГУ

Напомним, что лучший бомбардир нынешнего чемпионата перед его началом пришел в нашу команду на правах аренды у узбекского «Пахтакора». А сейчас на условиях субаренды «Энергетик"-БГУ одалживает его до конца сезона солигорскому клубу.

В составе «студентов» Яхшибоев забил 11 голов.

 
 
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Узбекский нападающий Жасурбек Якшибоев вторую часть сезона проведет в рядах солигорского «Шахтера». Об этом сообщает официальный сайт «Энергетика-БГУ», за...
 
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