Лучший бомбардир чемпионата Беларуси по футболу сменил команду

Источник материала: Tut.by

Узбекский нападающий Жасурбек Якшибоев вторую часть сезона проведет в рядах солигорского «Шахтера». Об этом сообщает официальный сайт «Энергетика-БГУ», за который футболист выступал ранее.



Фото: РЦОР-БГУ

Напомним, что лучший бомбардир нынешнего чемпионата перед его началом пришел в нашу команду на правах аренды у узбекского «Пахтакора». А сейчас на условиях субаренды «Энергетик"-БГУ одалживает его до конца сезона солигорскому клубу.

В составе «студентов» Яхшибоев забил 11 голов.