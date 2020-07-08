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Александр Кедяров: Спорт – это достижение результатов. И для этого нужно собрать воедино множество аспектов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Без господдержки спорт превратился бы в физкультуру – зарядку по утрам и пробежки после работы. Об этом sb.by
По словам спортсмена, спорт является достижением результатов.
Александр Кедяров:
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Александр Кедяров: Спорт – это достижение результатов. И для этого нужно собрать воедино множество аспектов
Новости Беларуси. Без господдержки спорт превратился бы в физкультуру – зарядку по утрам и пробежки после работы. Об этом sb.by заявил призер Олимпийских игр,...
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