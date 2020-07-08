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Лабрадор спас хозяев от мучительной смерти

08.07.2020 20:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лабрадор спас хозяев от мучительной смерти

В городе Гаррисберг (штат Пенсильвания, США) собака разбудила хозяев во время пожара и спасла их от гибели, передает телеканал Kelo-TV. 

Возгорание произошло в частном доме из-за фейерверка. Двухлетний лабрадор по кличке Мэйси испугался громких хлопков и разбудил спящих хозяев. Владелица пса Сара Бонер проснулась, когда питомец прыгнул на нее. «Сначала я не поняла, что происходит. Затем услышала два громких хлопка и решила, что кто-то до сих пор запускает фейерверки», – сказала женщина. 

Собака не успокаивалась, поэтому хозяйка пошла проверить, что напугало Мэйси. «Я выглянула из окна и увидела, что соседний дом горит», – рассказала Бонер. Она вызвала спасателей и вместе с семьей отправилась ночевать к родителям. Сейчас женщина ремонтирует дом. Американка благодарна собаке, благодаря которой никто не пострадал. 

ФОТО: pixabay  

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В городе Гаррисберг (штат Пенсильвания, США) собака разбудила хозяев во время пожара и спасла их от гибели, передает телеканал Kelo-TV.  Возгорание произошло в...
 
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