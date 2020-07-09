Александр Лукашенко встречается с представителями крупнейших СМИ

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу с представителями крупнейших средств массовой информации, сообщает БЕЛТА .





Мероприятие проходит во Дворце Независимости.

Как сообщалось, ранее подобные встречи с активами прошли в Минске , Могилевской , Гродненской , Брестской и Минской областях . Кроме того, недавно Александр Лукашенко встречался в столице с педагогическим активом страны.