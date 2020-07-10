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Купить талон одним кликом на смартфоне. Сервис «Оплати» теперь доступен и в автобусах Слуцка

10.07.2020 23:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Талон – одним прикосновением. К сервису «Оплати» подключается все больше автопарков Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10 июля систему впервые смогли попробовать жители Слуцка. Пока, правда, только на одном маршруте.

Но уже в ближайшие дни QR-коды появятся на каждом городском автобусе. Камилла Шах выяснила – действительно ли сервис настолько удобен?

Купить талон одним кликом на смартфоне. Сервис «Оплати» теперь доступен и в автобусах Слуцка

Купить талон одним кликом на смартфоне. Сервис «Оплати» теперь доступен и в автобусах Слуцка

По личным ощущениям – меньше секунды прошло между наведением смартфона на QR-код и фактом оплаты. Такой быстрой покупка талона не была еще никогда. И жители Слуцка теперь убедятся в этом сами. Начать новую главу в истории городского транспорта автобусу № 16 доверили не случайно. Здесь самый большой пассажиропоток и, соответственно, окупаемость. Более того, он связывает с центром спальный район, с преимущественно молодым населением.

Купить талон одним кликом на смартфоне. Сервис «Оплати» теперь доступен и в автобусах Слуцка

Николай Валетко, директор филиала «Автобусный парк № 2» Миноблавтотранса:
У нас на предприятии вообще девиз: «Водителю и кондуктору зарплату платит пассажир». И это мероприятие направлено на то, чтобы была обеспечена полнота сбора выручки. То есть чтобы каждый человек имел возможность оплатить, и мы не потеряли ни один билет.

Купить талон одним кликом на смартфоне. Сервис «Оплати» теперь доступен и в автобусах Слуцка

Купить талон одним кликом на смартфоне. Сервис «Оплати» теперь доступен и в автобусах Слуцка

Денис Гайшун, главный инженер Миноблавтотранса:
На сегодняшний день Миноблавтотранс является очень прогрессивной компанией в вопросе внедрения возможности оплаты безналичным путем на наших маршрутах.

До конца года мы планируем покрыть всю Минскую область, все районные центры возможностью оплаты безналичным путем.

Купить талон одним кликом на смартфоне. Сервис «Оплати» теперь доступен и в автобусах Слуцка

Татьяна Ивановна уже 15 лет отвечает за отсутствие «зайцев» в салоне. Когда начинала работать, даже мобильные телефоны были далеко не у всех. Тем более подумать не могла, что однажды талончики и деньги променяет на смартфон и карту с QR-кодом для проверки оплаты. Но новые технологии освоила быстро и сегодня сама готова дать мастер-класс.

Купить талон одним кликом на смартфоне. Сервис «Оплати» теперь доступен и в автобусах Слуцка

Татьяна Степанович, кондуктор филиала «Автобусный парк № 2» Миноблавтотранса:
Я достаю свою карту со штрих-кодом, подношу к телефону. И на телефоне загорается зеленая полоса и написано: «Оплачено». Будет очень удобно пользоваться, потому что не надо искать копейки, кондуктору тоже не надо искать копейки на сдачу. Подошел, оплатил – все.

Купить талон одним кликом на смартфоне. Сервис «Оплати» теперь доступен и в автобусах Слуцка

От пассажира требуется минимум. Первое: бесплатно установить приложение «Оплати». Второе: пополнить виртуальный кошелек с карточки любого белорусского банка, хотя сервис является частью «ЭкоСистемы» Белинвестбанка. Комиссии нет, а деньги зачисляются мгновенно. Третье: сканировать код. При этом QR легко считывается на расстоянии 1,5-2 метра. Мобильный телефон можно держать под разными углами. И даже плохое освещение не станет помехой.

Купить талон одним кликом на смартфоне. Сервис «Оплати» теперь доступен и в автобусах Слуцка

Купить талон одним кликом на смартфоне. Сервис «Оплати» теперь доступен и в автобусах Слуцка

Андрей Сокирко, заместитель председателя правления Белинвестбанка:
На сегодняшний день наша система предлагает четыре варианта возможности оплаты билета: путем сканирования QR-кода, путем использования Bluetooth-маячков либо Wi-Fi-точек. Кроме того, если ни одна из технологий, так уж получилось, не сработала, то у пассажира всегда есть возможность ввести бортовой номер транспортного средства, который нарисован под QR-кодом.

 

Сервис «Оплати» – отечественная разработка от лидера IT-рынка страны, резидента ПВТ компании LWO. Cервис уже доступен в столице, во всех областных городах и многих райцентрах. Прибыль от внедрения автопарки уже подсчитывают.

Купить талон одним кликом на смартфоне. Сервис «Оплати» теперь доступен и в автобусах Слуцка

Олег Кондратенко, директор компании LWO, член Совета по развитию цифровой экономики:
С каждой транзакцией мы экономим денежку для страны, для людей, потому что приобретая цифровой билет, мы экономим деньги на бумаге, парк экономит деньги на продаже этих билетов. Парк экономит деньги на всем том, что раньше у него просило затраты. А сейчас каждый раз, когда мы оплачиваем билет, деньги сразу же поступают, просто немедленно, в эту же секунду на счет автопарка. Быстро, легко и удобно.

Купить талон одним кликом на смартфоне. Сервис «Оплати» теперь доступен и в автобусах Слуцка

Говорить о цифрах сложно, потому что они постоянно увеличиваются. Ежедневно белорусы покупают около 14 тысяч электронных талонов. А с момента запуска проекта продано уже более 700 тысяч билетов.

*На правах рекламы.

Люди в материале: Камилла Шах, Николай Валетко, Денис Гайшун, Татьяна Степанович, Андрей Сокирко, Олег Кондратенко

 
 
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Новости Беларуси. Талон – одним прикосновением. К сервису «Оплати» подключается все больше автопарков Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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