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Купить талон одним кликом на смартфоне. Сервис «Оплати» теперь доступен и в автобусах Слуцка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Талон – одним прикосновением. К сервису «Оплати» подключается все больше автопарков Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
10 июля систему впервые смогли попробовать жители Слуцка. Пока, правда, только на одном маршруте.
По личным ощущениям – меньше секунды прошло между наведением смартфона на QR-код и фактом оплаты. Такой быстрой покупка талона не была еще никогда. И жители Слуцка теперь убедятся в этом сами. Начать новую главу в истории городского транспорта автобусу № 16 доверили не случайно. Здесь самый большой пассажиропоток и, соответственно, окупаемость. Более того, он связывает с центром спальный район, с преимущественно молодым населением.
Николай Валетко, директор филиала «Автобусный парк № 2» Миноблавтотранса:
Денис Гайшун, главный инженер Миноблавтотранса:
До конца года мы планируем покрыть всю Минскую область, все районные центры возможностью оплаты безналичным путем.
Татьяна Ивановна уже 15 лет отвечает за отсутствие «зайцев» в салоне. Когда начинала работать, даже мобильные телефоны были далеко не у всех. Тем более подумать не могла, что однажды талончики и деньги променяет на смартфон и карту с QR-кодом для проверки оплаты. Но новые технологии освоила быстро и сегодня сама готова дать мастер-класс.
Татьяна Степанович, кондуктор филиала «Автобусный парк № 2» Миноблавтотранса:
От пассажира требуется минимум. Первое: бесплатно установить приложение «Оплати». Второе: пополнить виртуальный кошелек с карточки любого белорусского банка, хотя сервис является частью «ЭкоСистемы» Белинвестбанка. Комиссии нет, а деньги зачисляются мгновенно. Третье: сканировать код. При этом QR легко считывается на расстоянии 1,5-2 метра. Мобильный телефон можно держать под разными углами. И даже плохое освещение не станет помехой.
Андрей Сокирко, заместитель председателя правления Белинвестбанка:
Сервис «Оплати» – отечественная разработка от лидера IT-рынка страны, резидента ПВТ компании LWO. Cервис уже доступен в столице, во всех областных городах и многих райцентрах. Прибыль от внедрения автопарки уже подсчитывают.
Олег Кондратенко, директор компании LWO, член Совета по развитию цифровой экономики:
Говорить о цифрах сложно, потому что они постоянно увеличиваются. Ежедневно белорусы покупают около 14 тысяч электронных талонов. А с момента запуска проекта продано уже более 700 тысяч билетов.
*На правах рекламы.
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Новости Беларуси. Талон – одним прикосновением. К сервису «Оплати» подключается все больше автопарков Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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