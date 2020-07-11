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Адвокатов Ефремова привлекут к дисциплинарной ответственности за нарушения этики
Источник материала: ОНТ
Адвокатов, выступающих защитниками российского актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП в Москве, обвинили в нарушении этики. Об этом
В сообщении палаты отмечается, что Эльман Пашаев и Александр Добровинский, выступающие защитниками актера в суде, будут привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики. В их отношении возбуждено дисциплинарное производство.
Ранее в ФПА выразили обеспокоенность тем, что адвокаты используют дело актера для саморекламы. Более того, в ходе многочисленных выступлений в различных СМИ адвокатами неоднократно разглашались сведения, составляющие адвокатскую тайну.
Напомним, 6 июля совершившему смертельное ДТП актеру было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Максимальный срок наказания по данной статье составляет до 12 лет лишения свободы.
Фото: АГН "Москва"
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Адвокатов, выступающих защитниками российского актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП в Москве, обвинили в нарушении этики. Об этом сообщает ТАСС со...
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