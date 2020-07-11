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Адвокатов Ефремова привлекут к дисциплинарной ответственности за нарушения этики

11.07.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Адвокатов Ефремова привлекут к дисциплинарной ответственности за нарушения этики

Адвокатов, выступающих защитниками российского актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП в Москве, обвинили в нарушении этики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную палату адвокатов России. 

В сообщении палаты отмечается, что Эльман Пашаев и Александр Добровинский, выступающие защитниками актера в суде, будут привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики. В их отношении возбуждено дисциплинарное производство. 

Ранее в ФПА выразили обеспокоенность тем, что адвокаты используют дело актера для саморекламы. Более того, в ходе многочисленных выступлений в различных СМИ адвокатами неоднократно разглашались сведения, составляющие адвокатскую тайну. 

Напомним, 6 июля совершившему смертельное ДТП актеру было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Максимальный срок наказания по данной статье составляет до 12 лет лишения свободы. 

Фото: АГН "Москва"

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Адвокатов, выступающих защитниками российского актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП в Москве, обвинили в нарушении этики. Об этом сообщает ТАСС со...
 
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