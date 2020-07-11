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На второй кольцевой автодороге Минска открылся первый объект придорожного сервиса
Источник материала: ОНТМинска открылся первый объект придорожного сервиса" class="one-news__figure-img">
Первый объект придорожного сервиса появился сегодня на второй кольцевой автодороге Минска. Построили автозаправочную станцию за три месяца. Ежедневно АЗС сможет обеспечивать топливом более 250 машин. Впрочем, водители не только смогут заправить транспорт, но и подкачать колесо или выпить чашку кофе.
Разработана комплексная программа по развитию этой магистрали. На второй кольцевой появятся не только заправки, но и места отдыха, СТО и пункты питания.
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Первый объект придорожного сервиса появился сегодня на второй кольцевой автодороге Минска. Построили автозаправочную станцию за три месяца. Ежедневно АЗС сможет...
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