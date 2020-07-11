На второй кольцевой автодороге Минска открылся первый объект придорожного сервиса

Источник материала: ОНТ

Минска открылся первый объект придорожного сервиса" class="one-news__figure-img">

Первый объект придорожного сервиса появился сегодня на второй кольцевой автодороге Минска. Построили автозаправочную станцию за три месяца. Ежедневно АЗС сможет обеспечивать топливом более 250 машин. Впрочем, водители не только смогут заправить транспорт, но и подкачать колесо или выпить чашку кофе.





Анатолий Короткий, директор предприятия «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт»: «В последнее время, как мы знаем, на пятки наступают электромобили, поэтому на сегодняшний день на каждой автозаправочной станции строится и зарядка электромобилей, в том числе и на данной автозаправочной станции такая зарядка есть».

Александр Кручанов, заместитель председателя Минского облисполкома: «Для Минской области – это важно. Кроме того, что создание комфортных условий для водителей, это и новые рабочие места, это естественно. И вот эта точка отсчета, которая позволит нам дать начало активной реализации комплексной застройки второй кольцевой дороги».

Разработана комплексная программа по развитию этой магистрали. На второй кольцевой появятся не только заправки, но и места отдыха, СТО и пункты питания.

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