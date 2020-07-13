В Польше прошел второй тур президентских выборов

Источник материала: ОНТ

Президентские выборы прошли в Польше. Это уже второй тур, в котором участвовали два кандидата: действующий президент Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Консерватор и защитник традиционных ценностей Дуда позиционирует себя как гарант разработанных его правительством программ соцподдержки. Тшасковский обещает либерально настроенными избирателям «открытую Польшу», выступает за легализацию однополых браков и улучшение отношений с ЕС. 30 млн поляков сделали свой выбор. Официальные итоги голосования станут известны в ближайшие сутки.

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