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В Польше прошел второй тур президентских выборов
Источник материала: ОНТ
Президентские выборы прошли в Польше. Это уже второй тур, в котором участвовали два кандидата: действующий президент Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский.
Консерватор и защитник традиционных ценностей Дуда позиционирует себя как гарант разработанных его правительством программ соцподдержки. Тшасковский обещает либерально настроенными избирателям «открытую Польшу», выступает за легализацию однополых браков и улучшение отношений с ЕС. 30 млн поляков сделали свой выбор. Официальные итоги голосования станут известны в ближайшие сутки.
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Президентские выборы прошли в Польше. Это уже второй тур, в котором участвовали два кандидата: действующий президент Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский. ...
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