Погода в СНГ: Минск борется с борщевиком, ливень затопил приусадебные участки в Азербайджане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Арктическая стужа идет в европейскую часть России. Уже в среду температура понизится до 14 градусов, начнутся затяжные дожди. Как говорят синоптики, такая погода характерна для осени. О том, каким будет понедельник в странах Содружества, расскажут корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

В Беларуси облачно с прояснениями. В восточной части страны синоптики прогнозируют дожди, местами возможны грозы. Воздух прогреется до 21 градуса тепла.

Минск продолжают очищать от ядовитого сорняка. Борьбу с борщевиком в стране ведут с 2011 года. За это время площадь произрастания сократилась – с 242 до 28гектаров. По-прежнему наиболее грязными остаются несколько районов столицы. Наликвидацию популяции этого растения из городского бюджета выделено почти 94 тысячи рублей – это порядка 38 тысяч долларов.

Армения

Капризный июль. В Армении к началу недели установилась жаркая, но переменчивая погода. Сейчас в Ереване +25, в течение дня температура поднимется еще на пять градусов. Вечером в различных регионах пройдут сильные дожди с грозами, местами возможен град. А он может повредить нежные плоды абрикосов. Фермеры обеспокоены: часть урожая придется сдавать на переработку.

Азербайжджан

В Баку облачно и до плюс 29. Накануне в Гяндже, Шамкире и других районах из-за ливня затопило дома и приусадебные участки. От стихии серьезно пострадало одно из сел в Гобустане. Сель разрушил два моста, вывел из строя линии газопровода. Жители остались без света и мобильной связи. Сейчас спасатели устраняют последствия стихии, а синоптики предупреждают о возможных осадках и грозах.