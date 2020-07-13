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КГК рассказал новые подробности дела Белгазпромбанка

14.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

КГК рассказал новые подробности дела Белгазпромбанка

Представители Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля рассказали новые подробности дела Белгазпромбанка в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Следствие установило, что в центральном офисе банка в Минске долгое время работала так называемая черная касса. С ее помощью руководство банка проводило закрытые операции, в том числе и те, с помощью которых можно легализовать доходы, полученные незаконным путем. «2 апреля 2020 года на заседании правления банка по указанию председателя правления Бабарико было принято решение о выплате денежных вознаграждений руководящим работникам банка. Общая сумма таких вознаграждений составила около Br5 млн, — сказал начальник управления ДФР КГК Юрий Мехедов. — В день перечисления премий — 4 апреля — в закрытой для обслуживания других клиентов банка кассе с 11.00 до 12.35 был искусственно снижен курс операций в иностранной валюте, в том числе при использовании банковских пластиковых карт. В данный период времени получившие денежные средства руководящие работники банка приобрели по заниженному курсу иностранную валюту на сумму, превышающую $1 млн». Фактам занижения курса будет дана правовая оценка.

Одна из схем заключалась в обмене иностранной валюты на банковские облигации. «Деньги, которые Бабарико и топ-менеджеры банка получали преступным путем, необходимо было легализовать. С этой целью они приобретали облигации Белгазпромбанка на предъявителя. Данные финансовые операции позволяли незаконные доходы руководства банка сделать чистыми», — отметил заместитель начальника управления ДФР КГК Дмитрий Дягилев.

По его словам, сделки с облигациями дробились на мелкие, не превышающие 1 тыс. базовых величин, чтобы не попасть в поле зрения Департамента финансового мониторинга КГК. «Руководил схемой заместитель Бабарико Добролет, курировавший розничный бизнес. С 2016 года после увольнения Добролета из банка манипуляции с облигациями выполняли заместитель председателя правления Бадей и помощница-референт Бабарико — Карагачева. С 2010 по 2019 год по такой схеме проведены махинации с облигациями на общую сумму более $20 млн. При этом общая сумма приобретаемых в день облигаций могла достигать $800 тыс.», — проинформировал Дмитрий Дягилев.

Следствие считает, что через кассу манипулировали золотыми слитками: они также были инструментом легализации доходов. «В банке за валюту покупались слитки из драгоценных металлов, которые сразу же продавались банку за белорусские рубли. Все сделки были фиктивными: никто из покупателей золотые слитки не получал», — пояснил заместитель начальника управления.

В «черной кассе» также разменивали крупные купюры 200 и 500 евро. «Все финансовые учреждения обязаны осуществлять контроль за оборотом купюр такого номинала. Данная практика применяется банками во всем мире. В нашем случае Белгазпромбанк не только не контролировал эти операции, но наоборот, скрывал информацию о лицах, причастных к обороту купюр 200 и 500 евро», — сообщил Дмитрий Дягилев.

«Нами установлено, что кассиры понимали незаконность своих действий, поэтому никто и не хотел работать в так называемой вип-кассе. Более того, одна из кассиров неоднократно обращалась к Бабарико и рассказывала о незаконных финансовых операциях. Встретив бездействие с его стороны, в 2019 году она обратилась по данному поводу в суд», — добавил заместитель начальника управления.

https://www.belta.by/

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Представители Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля рассказали новые подробности дела Белгазпромбанка в эфире...
 
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