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Новый Ford за полцены! В Бресте появился новый дилер известного бренда
15.07.2020 06:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Салоны компании «БелАВТОномия» пополнились еще одним мировым автомобильным брендом!
Чуть больше месяца назад в одном из автосалонов ООО «БелАВТОномия» появился еще один автомобильный бренд – компания стала официальным дилером Ford!
Сейчас в портфеле компании уже 7 автомобильных брендов –
ООО «БелАВТОномия» также оказывает услуги по
Имея богатый опыт, с 1993 г, мощную техническую базу и сильную команду квалифицированных специалистов, компания уверенно идет вперед и расширяется, открывая новые станции автосервиса и новые автосалоны.
С открытием направления Ford, «БелАВТОномия» объявляет о старте продаж Ford Transit в автосалоне компании на специальных выгодных условиях!
Ford Transit — один из самых продаваемых в Европе коммерческих автомобилей на протяжении 40 лет. Такой статус автомобиль заслужил надежностью.
И сейчас вы можете оформить Ford Transit в лизинг на выгодных условиях, оплатив всего половину стоимости авто, получив на остаток:
Коммерческие автомобили Ford созданы для эффективной работы вашего бизнеса.
Цельнометаллический фургон
Надежный фундамент для любой модификации.
Шасси с надстройками
Автобус
Микроавтобус Kombi
Ford Transit – это западный стандарт качества!
Комплектующие для автомобилей поставляются на завод из стран Европы.
И имеют сертификаты качества ведущих органов сертификации Великобритании, Германии, Италии и др.
Завод Ford Sollers, специально для стран СНГ, учёл особенности эксплуатации коммерческих автомобилей на "наших дорогах" и в "наших суровых" климатических условиях. Transit создан с расчетом на максимальную долговечность.
Гарантия на Ford Transit —2 года или 1 000 000 км пробега. Для лояльных клиентов действует продленная гарантия сроком на 5 лет от официального дилера Ford.
Большие межсервисные интервалы! Все компоненты Ford Transit созданы с расчетом на максимальную долговечность, поэтому им реже требуется техобслуживание. Интервал техобслуживания — 1 год или
Используйте возможность выгодного приобретения автомобиля и выбирайте любой вариант Ford Transit, необходимый для вашего бизнеса!
Автосалон ООО «БелАВТОномия» Ford
г. Брест, ул. Гоздецкого, 8
+375 (162) 53-14-72
Отдел сервисного обслуживания Ford
г. Брест, ул. Морозова, 28А
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