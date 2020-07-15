Новый Ford за полцены! В Бресте появился новый дилер известного бренда

Источник материала: Виртуальный Брест

Салоны компании «БелАВТОномия» пополнились еще одним мировым автомобильным брендом!





Чуть больше месяца назад в одном из автосалонов ООО «БелАВТОномия» появился еще один автомобильный бренд – компания стала официальным дилером Ford!

Сейчас в портфеле компании уже 7 автомобильных брендов – Geely , Hyundai , Peugeot , Citroen , Nissan , Ford , УАЗ . Кроме реализации автомобилей, в том числе и коммерческой техники, компания имеет исключительное право осуществлять гарантийное обслуживание и ремонт автомобилей данных марок в Брестской и Гомельской областях.

ООО «БелАВТОномия» также оказывает услуги по постгарантийному автосервису и кузовному ремонту автомобилей всех марок, имея сервисные центры и автомагазины в Бресте, Кобрине, Барановичах, Пинске, Гомеле, Минске.

Имея богатый опыт, с 1993 г, мощную техническую базу и сильную команду квалифицированных специалистов, компания уверенно идет вперед и расширяется, открывая новые станции автосервиса и новые автосалоны.

С открытием направления Ford, «БелАВТОномия» объявляет о старте продаж Ford Transit в автосалоне компании на специальных выгодных условиях!

Ford Transit — один из самых продаваемых в Европе коммерческих автомобилей на протяжении 40 лет. Такой статус автомобиль заслужил надежностью.





И сейчас вы можете оформить Ford Transit в лизинг на выгодных условиях, оплатив всего половину стоимости авто, получив на остаток:





Ford Transit – ваше простое решение сложных задач!

Коммерческие автомобили Ford созданы для эффективной работы вашего бизнеса.

Цельнометаллический фургон

Надежный фундамент для любой модификации.

















Шасси с надстройками

Ford Transit шасси с надстройками готов к выполнению самых сложных задач. Прочное шасси автомобиля служит надежным фундаментом для монтажа специализированного кузовного оборудования.













Автобус

Ford Transit Автобус – пассажирский автобус Ford Transit – лучшее решение для того, чтобы обеспечить комфортную поездку для вашей семьи или выполнения любых других задач. Пассажирский автобус Ford Transit спроектирован так, чтобы не только водитель, но и каждый его пассажир чувствовал себя комфортно.









Микроавтобус Kombi

Микроавтобус Ford Transit Kombi - это легковой, универсальный автомобиль!









Ford Transit – это западный стандарт качества!

Комплектующие для автомобилей поставляются на завод из стран Европы.

И имеют сертификаты качества ведущих органов сертификации Великобритании, Германии, Италии и др.

Завод Ford Sollers, специально для стран СНГ, учёл особенности эксплуатации коммерческих автомобилей на "наших дорогах" и в "наших суровых" климатических условиях. Transit создан с расчетом на максимальную долговечность.





Гарантия на Ford Transit —2 года или 1 000 000 км пробега. Для лояльных клиентов действует продленная гарантия сроком на 5 лет от официального дилера Ford.

Большие межсервисные интервалы! Все компоненты Ford Transit созданы с расчетом на максимальную долговечность, поэтому им реже требуется техобслуживание. Интервал техобслуживания — 1 год или

20 000 км пробега. Обслуживание производится в г. Бресте, а также во всех дилерских центрах Ford в Беларуси.

Используйте возможность выгодного приобретения автомобиля и выбирайте любой вариант Ford Transit, необходимый для вашего бизнеса!





Автосалон ООО «БелАВТОномия» Ford

г. Брест, ул. Гоздецкого, 8

+375 (162) 53-14-72

+375 (33) 668 55 55 МТС

www.ford-brest.by

Отдел сервисного обслуживания Ford

г. Брест, ул. Морозова, 28А

+375 (33) 648 55 55 МТС

www.автономия.бел

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ООО «БелАВТОномия»

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