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Сотрудники правопорядка перекрыли "живой цепью" вход на Советскую со стороны Машерова
15.07.2020 06:34 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Перекрыта ул. Советская со стороны Машерова.
Чуть позже стала понятна причина: на Гоголя очень много людей
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Перекрыта ул. Советская со стороны Машерова. Чуть позже стала понятна причина: на Гоголя очень много людей (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-24693405_248049", -24693405, 248049,...
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