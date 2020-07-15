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Сотрудники правопорядка перекрыли "живой цепью" вход на Советскую со стороны Машерова

15.07.2020 06:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Перекрыта ул. Советская со стороны Машерова.

Сотрудники правопорядка перекрыли "живой цепью" вход на Советскую со стороны Машерова

Чуть позже стала понятна причина: на Гоголя очень много людей

 
 
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  Перекрыта ул. Советская со стороны Машерова. Чуть позже стала понятна причина: на Гоголя очень много людей (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-24693405_248049", -24693405, 248049,...
 
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