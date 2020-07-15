Источник материала: Soligorsk News

Александр Лукашенко посетил с рабочей поездкой Солигорский район Автор: Эдуард Кидяев.

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил 26 июня с рабочей поездкой Солигорский район.

В Солигорске Глава государства провел встречу с активом Минской области, во время которой ориентировал регион на 2-3 крупных инвестпроекта в следующей пятилетке.



Президент отметил: программа социально-экономического развития на предстоящие пять лет будет прописана так, чтобы она была понятна не только активу, но и чтобы простые люди, руководители предприятий понимали, что будет.



Александр Лукашенко напомнил: еще в советские времена при составлении подобных планов четко прописывались инвестиции и предприятия, которые необходимо ввести в строй. «Очень хотелось бы, чтобы кроме традиционных появились новые. Для Минской области одним предприятием обойтись нельзя. Два-три, но это должно быть абсолютно обоснованно, для этого должны быть денежные средства», – подчеркнул белорусский лидер.



Александр Лукашенко напомнил, что полгода назад при назначении нового губернатора он уже встречался с активом региона в более узком составе и тогда были намечены ключевые направления развития на предстоящие годы. «Конечно, все это будет уточняться с расчетом на пятилетку», – сказал Глава государства.

Президент отметил, что развитие Минской области во многом определяет развитие страны. «Столичный регион – не просто основа. Потенциал, которым вы обладаете, по сути представляет собой уменьшенную копию экономики нашей страны. У вас есть все. Представлены все отрасли, все виды и формы хозяйствования», – подчеркнул белорусский лидер.



Глава государства заявил, что тем не менее были годы, когда Минская область была в числе отстающих. «И вранья, и приписок, чего только тут не было. Слава богу, за последнюю пятилетку мы как-то выровнялись. Думаю, что вы не остановитесь и при всех турбулентных обстановках будете двигаться вперед», – сказал Александр Лукашенко.



Во время встречи Президент отметил, что «Беларуськалий» – это национальное достояние, гордость, один из столпов белорусского экспорта. «В свое время мне предлагали продать его. Вы это помните. Но я рад, что мы этого не сделали. Я тогда установил запретительную цену – $35 млрд, конечно, нам никто не мог заплатить. Цена была жестокая – хотите, покупайте, 50 % – пополам делите, покупайте», – сказал Глава государства.



Александр Лукашенко привел пример: на территории Минской области с участием китайских друзей реализуются два проекта, имеющих стратегическое значение для страны. Во-первых, это Китайско-белорусский парк «Великий камень», который призван стать одним из ключевых пунктов инициативы «Пояс и путь» в Центральной и Восточной Европе. «Тонкая химия, биотехнологии, электроника, машиностроение, новые материалы. В этих сферах лежит не только новое качество экономики Минской области, но и существенное повышение конкурентоспособности нашей страны», – подчеркнул Глава государства.



Еще одно предприятие – Белорусская национальная биотехнологическая корпорация. «Это высочайшие технологии. Глубокую переработку зерна с получением аминокислот осуществляют считаные государства мира. Этот проект полностью укладывается в направления развития на следующую пятилетку – качество, экспорт, импортозамещение», – сказал Александр Лукашенко.



Президент задал риторический вопрос, зачем продавать это предприятие, если оно функционирует нормально, выполняет все поставленные задачи.



«Было непросто. Люди постарше помнят, как наши горняки «пешшу па бездарожжу крочыли на сталiцу». Помните, и кастрюлями барабанили, и тарелками. Я тогда был депутатом Верховного Совета, – вспомнил Глава государства. – А не хватало многого, когда я столкнулся с этим вопросом. Но, как сказал губернатор, мы труд, занятость и зарплату поставили тогда во главу угла нашей политики. Хотя и зарплату не с чего было платить».



Александр Лукашенко напомнил, что в свое время предприятие было фактически поделено на сферы влияния, где различные группы имели долю и торговали на международных рынках, тем самым конкурируя друг с другом и сбивая цену. «Вроде и продавали калийную соль, а денег не было. Первое решение, которое я тогда принял, – железобетонно настоял на том, чтобы все, что добывает ваше предприятие, продавалось по одному каналу. Это было мое первое знакомство с вашими проблемами», – рассказал Президент.

Говоря о доставшихся с советского периода предприятиях, Президент упомянул БЕЛАЗ, где сейчас делают самую современную карьерную технику. «Совсем немного государств, которые производят эти автомобили. Мы сегодня держим практически 30 % рынка таких автомобилей. Мы первыми создали суперавтомобиль грузоподъемностью 450 т. Я управлял этим автомобилем: поразительно, не сложнее, чем «Мерседесом». Это действительно огромное достижение и гордость страны – делать такую технику. Сейчас уже взялись за следующее поколение – беспилотные технологии. С россиянами вместе мы это делаем, и это будущее нашего автомобилестроения. По моей информации, испытания уже проходят», – рассказал Глава государства.



Кроме того, за последние годы в столичном регионе организовано серийное производство легковых автомобилей, будет расширяться линейка, повышаться локализация, и в этом также стоят большие задачи в области импортозамещения. Еще одно новое производство – «Штадлер Минск», выпускающее железнодорожную технику.



«У нас еще огромная поляна неосвоенных идей. И даже не идей, а известных в мире технологий. И в этом направлении нам надо двигаться, углубляться. В этом наши основные инвестиции. И самое главное: у нас есть люди – кадры, которые это понимают и могут это делать», – подчеркнул белорусский лидер.



Александр Лукашенко добавил, что некоторые предлагают массово пустить в Беларусь международные корпорации, у которых есть рынки и деньги, чтобы они, фактически, скупили отечественные предприятия. Президент уверен, что такой подход себя не оправдает. «Никогда такого не было, не осчастливят», – сказал он.



Президент также ориентировал граждан на приобретение и развитие своих загородных участков.



«Мы будем восстанавливать так называемые неперспективные деревни и хутора. Не было бы счастья, да несчастье помогло: пандемия показала нам – у кого есть уголок на земле, тот никакой заразой не болеет. Поэтому я хочу, чтобы в следующей пятилетке мы определили те незастроенные клочки земли, которые у нас имеются в деревнях, агрогородках. Там, где есть неперспективные площади. Надо их отдать людям», – подчеркнул Глава государства.



«Я хочу, чтобы каждый белорус имел этот клочок земли. Для того, чтобы он был здоров. И этот клочок земли – это будет на вес золота», – сказал Александр Лукашенко.



Он призвал, чтобы каждый воспользовался хоть малейшей возможностью приобрести участок земли, даже если в данный момент нет средств построить там дом. Глава государства уверен, что в перспективе это будет правильное решение, будет, куда выехать с семьей и отдохнуть за городом.

Александр Лукашенко отметил, что и за рубежом, в частности россияне, уже поняли, что Беларусь – это спокойная, тихая страна, где можно жить не только им, но и их детям. «Почему у нас дорогие квартиры в Минске… Москвичи ринулись просто в Беларусь. Они деньги не считают, когда покупают в Минске и других городах квартиры», – отметил Президент.



«Мы очень много жилья строим для очередников. Суть в том, чтобы своим дать квартиры. А уже все остальное – элитное жилье… Пожалуйста, пусть приезжают москвичи», – сказал Александр Лукашенко.



«Расслабляться ни в коем случае нельзя. Сегодня время требует стремительного движения вперед с четким пониманием целей и перспектив столичного региона. Это не дежурная фраза. Кризис – это не только беда, но и время возможностей. Мы должны вот это сложное время использовать так, чтобы вскочить куда-то в открывшиеся новые рынки и зацепиться там. Не зацепимся – будет очень тяжело. Чего бы нам ни стоило, нам надо рвать вперед», – подчеркнул белорусский лидер.



По его словам, руководству Правительства, Национального банка поставлена железная задача – все, что есть, бросить в производство, чтобы зацепиться на рынках. «Вот и вся реформа. Не до жиру сейчас. Мы очень «вмонтированы» в международные производственные цепочки, экспортно ориентированная страна», – сказал Президент.



«Нам надо в этот период ничего не разрушить, спасти наше государство, экономику, защитить людей и хотя бы на 5 % продвинуться вперед. Сделаем это – пятилетку проживем спокойно, мирно, без всяких потрясений. Это для нас сегодня главное», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что сбываются его прогнозы относительно развития ситуации в мире на фоне принятых в странах мерах по противодействию пандемии. «Я вам говорил: все закроются, а мы в это время должны тихонько производить свою продукцию, чтобы ее потом поставить (на зарубежные рынки. – Прим.)», – сказал Президент.



В этом плане он обратил внимание на интересную ситуацию, которая складывается, например, в ОАО «Беларуськалий». «Знаю, у Головатого (генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый. – Прим.) сегодня проблема по производству, как меня информировали. Сегодня рынок открылся, есть куда поставлять. И, по моей информации, кое-кто уже начинает у тебя «бухтеть»: много работы, загрузка, – отметил Александр Лукашенко. – А я сам себе думаю: слава богу, что у калийщиков много работы и в одной стране мира обижаются на то, что много работы».



«Люди с кастрюлями ходят, барабанят по всей планете: «Дайте работу, есть нечего!» А помните, я говорил: пандемия пройдет, жрать что будем? Грубо сказал, чтобы вы запомнили. Вот оно все, как говорят в народе, справдилось», – заключил Глава государства.



Во время рабочей поездки Президент также посетил предприятие «Белкалий-Мигао» и пообщался с его трудовым коллективом.



«Мы будем идти спокойно по принципу развития «Белкалия»: если видим, что можно вложить копейку и получить две, мы будем вкладывать. Будем идти от жизни. Я не стану ломать страну через колено, приватизировать, наклонять людей. Самое тяжелое, когда люди живут в эпоху ненужных перемен. Перемены будут обязательно, и они должны начинаться и идти цивилизованно, начиная от Конституции», – сказал Александр Лукашенко на встрече с коллективом предприятия.



Глава государства отметил, что часто посещает Минскую область, поскольку это типичный регион и здесь есть все для того, чтобы знать, как живет страна.



Президенту представили несколько вариантов обновленной Конституции, однако, по его словам, изменения оказались недостаточно решительными. «Конституция – Основной Закон. Мы ее сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено – они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю, нам это надо сделать. До принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз – до председателей райисполкомов, губернатора», – заявил Александр Лукашенко.



Глава государства подчеркнул, что местная власть должна более широко заниматься своими территориями, потому что «на месте им виднее». «Что касается перераспределения полномочий наверху – Президент, Парламент, Правительство, – это все должно быть прописано в Конституции. Она будет приниматься на референдуме, мы должны четко определить, каким путем будем идти. Или мы пойдем путем, как предлагают сегодня мои «альтернативщики», через приватизацию, реформы и так далее – это не со мной, я не пойду на слом социального уклада нашей страны», – сказал Президент.



В то же время Александр Лукашенко убежден: возвращение к Конституции образца 1994 года – это движение назад. Он отметил, что 1990-е годы были не лучшими в жизни страны. «Я не хочу возврата к этим временам, не хочу, чтобы вы туда возвращались, как бы тут некоторые «альтернативные» ни предлагали: «Нам надо вернуться в 1994 год и вернуть ту Конституцию». Может, кому-то хочется вернуть – пусть вернут, только не надо говорить о реформе и движении вперед, если мы народ ведем назад», – обратил внимание Глава государства.



Белорусский народ должен жить собственным умом и не допустить управления из-за границы. «Я не приехал вас просить, чтобы вы кого-то поддержали, в том числе действующего Президента – это ваше дело. Как хотите, так и поступайте. Но помните главное: нами не должны управлять из-за границы, мы должны жить собственным умом, – подчеркнул Александр Лукашенко. – Если вы за, тогда мы будем защищать свою страну и наших детей, если против, то ищите другого Президента».

Глава государства также заявил, что власть будет делать все, чтобы не допустить в стране майданов, а революций, убежден он, в Беларуси быть не может. «Лимит революций исчерпали, более того – у нас революционеров нет. А вот «майданутых» у нас хватает. Но майдан нам не нужен: мы видим, к чему это приводит – к разрушению страны, – отметил Александр Лукашенко. – Кому-то со стороны это надо: наклонить, ослабить, раскачать, а потом заставить делать то, что они захотят».

По сообщению официального Интернет-портала Президента Республики Беларусь. Фото – БЕЛТА.