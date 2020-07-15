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В Чехии столкнулись два поезда. Один человек погиб, 35 пострадали
Источник материала: ОНТ
Пассажирский и грузовой поезда столкнулись 15 июля в районе города Чески-Брод в Чехии. Об этом
Согласно информации агентства, в результате столкновения погиб как минимум один человек – машинист поезда, следовавшего из Праги в Речаны-над-Лабаем. Еще порядка 35 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие доставлены в больницы.
Причины трагедии устанавливаются.
Фото: EPA
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Пассажирский и грузовой поезда столкнулись 15 июля в районе города Чески-Брод в Чехии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство ЧТК. Согласно...
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