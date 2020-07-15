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Самая модная футболка лета-2020: кому подойдёт и с чем носить?

15.07.2020 10:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Самая модная футболка лета-2020: кому подойдёт и с чем носить?

Если вы привыкли считать базовый гардероб скучным, то этот материал заставит вас изменить своё мнение. Футболка с подплечниками станет любимой в вашем гардеробе и вы удивитесь, как много образов можно составить с ней. Что нужно знать перед тем, как купить данную вещь, читайте в нашем материале. 

 Кому подойдёт такая модель?

Начнём с того, что данная модель футболки не подойдёт девушкам с широкими плечами. Подплечники в футболке сделают и без того широкие плечи девушки ещё шире. Это будет выглядеть не женственно и маскулино. 


Как выбрать футболку с подплечниками?

Если вы хотите, чтобы футболка сидела на вас хорошо, то отдавайте предпочтение моделям с высоким качеством пошива. Обращайте внимание на швы, они должны быть аккуратными. Выбирайте модели из плотного материала, которые могут держать свою форму, но при этом из «дышащего» материала. Обращайте внимание на то, чтобы ворот футболки не прилегал близко к шее, но и не был слишком вытянут.


 С чем носить футболку с подплечниками? 

 Сочетать такую футболку лучше с вещами с высокой посадкой. Иначе выше туловище станет длинным и непропорциональным. 

 Показываем на примерах, с чем можно сочетать футболку в подплечниками.

  • С шортами
  • С Юбками
  • Со штанами
  • С женственными вещами. Маскулиная и грубоватая футболка будет выигрышно сочетаться с более женственными вещами за счёт их стилевого контраста. Ваш образ получится не слишком приторным. Например, такую футболку вы можете сочетать с женственными босоножками, шляпами или с лаконичными брюками.

 

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Если вы привыкли считать базовый гардероб скучным, то этот материал заставит вас изменить своё мнение. Футболка с подплечниками станет любимой в вашем гардеробе и...
 
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