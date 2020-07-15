Google обвинили в слежке за собственными пользователями

Источник материала: ОНТ

Компания Boies Schiller Flexner подала иск против корпорации Alphabet Inc, являющейся материнской компанией IT-гиганта Google из США, обвинив последнего в слежке за пользователями даже при отключении ими соответствующих функций в их аккаунтах. Об этом сообщает Reuters.

Компанию обвинили в нарушениях федерального закона о прослушивании разговоров, а также закона штата Калифорния о конфиденциальности. В иске утверждается, что приложения и браузеры от Google продолжали собирать данные пользователей при отключенной функции отслеживания действий.

Стоит отметить, что это уже не первый иск данной компании против Google, ранее Boies Schiller Flexner уже пыталась отсудить у IT-гиганта компенсацию за слежку за пользователями браузера Chrome даже при включенном режиме инкогнито.

Сумма компенсации, которую будут требовать от Google по новому иску, пока не сообщается. В самой корпорации новость пока никак не прокомментировали.

Фото: REUTERS / Dado Ruvic

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