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Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Игорь Гедич 16 июля проведет встречи с жителями Вороновского района

15.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Игорь Гедич 16 июля проведет встречи с жителями Вороновского района

16 июля 2020 года член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Гедич Игорь Николаевич встретится с трудовым коллективом Вороновского филиала Гродненского олбпотреобщества (14.30 часов, зал заседаний) и жителями Конвелишского сельсовета (16.00 часов, филиал «Конвелишский центр культуры и досуга»).

 
 
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16 июля 2020 года член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Гедич Игорь Николаевич встретится с трудовым коллективом Вороновского филиала...
 
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