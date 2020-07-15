|
Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Игорь Гедич 16 июля проведет встречи с жителями Вороновского района
15.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
16 июля 2020 года член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Гедич Игорь Николаевич встретится с трудовым коллективом Вороновского филиала Гродненского олбпотреобщества (14.30 часов, зал заседаний) и жителями Конвелишского сельсовета (16.00 часов, филиал «Конвелишский центр культуры и досуга»).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Игорь Гедич 16 июля проведет встречи с жителями Вороновского района
16 июля 2020 года член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Гедич Игорь Николаевич встретится с трудовым коллективом Вороновского филиала...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)