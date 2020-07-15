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Каникулы без скуки

15.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Каникулы без скуки

Рыбалка — любимое хобби юных жителей Вороново Егора Мурашко, Матвея Нагорного и Алексея Микулича. Встать на рассвете и пройтись пару километров до местного пруда, им только в удовольствие.

Просыпаются мальчишки на зорьке — по будильнику. Перекусывают спешно, а вот собираются на рыбалку тщательно. В шесть часов уже встречаются «на точке» — на вороновском пруду. Достают из рюкзаков приманку и опарыши, на которые не жалеют карманных расходов, выделенных родителями. Затем берут в руки удочки — и… ловись, рыбка, большая и маленькая. Если позволяет погода, могут засидеться у озера до четырех дня.

В день нашего знакомства юные рыбаки возвращались домой раньше обычного — с озера их «прогнал» дождь. Но не грустили — успели поймать несколько красноперок.

Из троих ребят более опытный рыбак — Матвей Нагорный. Первый раз он пошел на рыбалку в восемь лет вместе с дедушкой Леонидом. И вот уже пять лет не расстается с удочкой. Самый крупный его улов — карп в два килограмма. Правда, как признался нам Матвей, рыбы он не ест. В рыбалке увлекает сам процесс и время, проведенное с друзьями — Егором  и Алексеем, для которых рыбалка стала любимым занятием недавно.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора.

 
Теги: знакомства
 
 
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Рыбалка — любимое хобби юных жителей Вороново Егора Мурашко, Матвея Нагорного и Алексея Микулича. Встать на рассвете и пройтись пару километров до местного пруда,...
 
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