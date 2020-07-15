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Работает общественная приемная

15.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Работает общественная приемная

С 16 июля по 8 августа будет работать общественная приемная кандидата в Президенты Республики Беларусь А.Г. Лукашенко.

Работа приемной будет организована по следующему графику:

вторник, четверг — с 17.00 до 19.00;

суббота — с 10.00 до 12.00.

Общественная приемная РОО «Белая Русь» размещается по адресу: г.п.Вороново, ул.Советская, 34 (райисполком), 3 этаж, кабинет 42.

Телефон 2-12-37.

 
 
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С 16 июля по 8 августа будет работать общественная приемная кандидата в Президенты Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. Работа приемной будет организована по...
 
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