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Работает общественная приемная
15.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
С 16 июля по 8 августа будет работать общественная приемная кандидата в Президенты Республики Беларусь А.Г. Лукашенко.
Работа приемной будет организована по следующему графику:
вторник, четверг — с 17.00 до 19.00;
суббота — с 10.00 до 12.00.
Общественная приемная РОО «Белая Русь» размещается по адресу: г.п.Вороново, ул.Советская, 34 (райисполком), 3 этаж, кабинет 42.
Телефон 2-12-37.
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С 16 июля по 8 августа будет работать общественная приемная кандидата в Президенты Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. Работа приемной будет организована по...
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