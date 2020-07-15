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В России показали полет самого большого в мире турбовинтового самолета

15.07.2020 10:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Тверской области совершил учебный полет самый большой в мире турбовинтовой военно-транспортный самолет Ан-22 «Антей». Учения прошли над Тверской областью, видео полета показал телеканал «Звезда».

Сообщается, что в ходе мероприятия экипаж оттачивал умение летать по приборам, отрабатывал действия в нештатных ситуациях — включая отказ двигателя, систем связи и управления.

Ан-22 — советский сверхтяжелый транспортник, предназначенный для перевозки больших объемов груза, военной техники или воздушного десанта. При максимальной взлетной массе 227 тонн гигант может брать до 80 тонн груза или 290 солдат (в случае перевозки воздушного десанта — 150, в случае эвакуации раненых — 202).

 
 
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Транспортник может перевозить до 80 тонн груза или 150 десантников.
 
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